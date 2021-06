Niemiecki gigant zainwestuje 450 mln zł w rozbudowę fabryki ciężarówek w Niepołomicach

/ MAN Truck & Bus

Niemiecki koncern MAN Truck & Bus zainwestuje co najmniej 450 mln zł w rozbudowę swojej fabryki ciężarówek w Niepołomicach k. Krakowa. Będzie to największy zakład grupy MAN. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, ocenił podczas czwartkowej uroczystości przekazania decyzji o wsparciu w ramach PSI, że ogłoszenie inwestycji MAN w Niepołomicach ma szczególny charakter, po ogłoszeniu przez niego w środę projektu Polityki Przemysłowej Polski.

„Przemysł okazał się kołem napędowym polskiej gospodarki w tym najtrudniejszym czasie covidowym. Dzięki przemysłowi i eksportowi przeszliśmy przez ten dramat pandemii stosunkowo suchą stopą” - ocenił wicepremier.

Według niego Polityka Przemysłowa Polski będzie dysponować konkretnymi instrumentami wsparcia dla ponad 20 branż. „Tą pierwszą branżą o największym potencjale rozwojowym i znaczeniu dla polskiej gospodarki jest branża motoryzacyjna. Tym ważniejsza jest inwestycja koncernu MAN i dalsza współpraca podmiotów zaangażowanych w to przedsięwzięcie” - wskazał Gowin.

Zapowiedział wsparcie ze środków rządowych i europejskich tworzenia tzw. niepołomickiej strefy inwestycji, opartej wokół inwestycji MAN.

„To jest bardzo dobry dzień dla przemysłu motoryzacyjnego naszego kraju, znakomita wieść dla województwa małopolskiego, powiatu wielickiego i samych Niepołomic (…). Tego typu informacji będę miał w najbliższym czasie sporo do przekazania, polska gospodarka wychodzi z czasów pandemii w sposób dynamiczny, to jest zasługa zarówno rodzimych przedsiębiorców, jak i inwestorów zagranicznych, którzy postrzegają Polskę jako jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla swoich przedsięwzięć” - zaznaczył szef resortu rozwoju, pracy i technologii.

Przedstawiciele MAN zapowiedzieli, że koncern do 1 września 2022 roku planuje rozbudować obecny zakład w Niepołomicach o m.in. halę montażową kabin, nowy magazyn, halę do modyfikacji pojazdów zgodnie ze specjalnymi życzeniami klienta oraz część biurową. Cały obiekt będzie neutralny pod względem emisji CO2 do atmosfery od 2025 roku.

Zgodnie z podanymi w czwartek danymi wartość inwestycji osiągnie co najmniej 450 mln zł (95 mln euro). Zatrudnienie w fabryce wzrośnie z obecnych około 1 tysiąca pracowników do 2,5 tysiąca osób. Fabryka będzie mogła dziennie wyprodukować 300 ciężarówek i 200 kabin.

„To jest jedna z największych inwestycji, jaką kiedykolwiek prowadziliśmy w firmie MAN, dzięki niej powstanie ponad 1,5 tys. miejsc pracy i możliwości dla kolejnych firm i podwykonawców, aby zainwestowali w Niepołomicach. To wkład nie tylko dla koncernu MAN, ale i całej polskiej gospodarki” - wskazał Thorsten Campehl, prezes zarządu MAN Trucks.

Michael Kobriger, członek zarządu MAN Truck & Bus SE ocenił, że inwestycja w Niepołomicach wpisuje się w transformację całego koncernu w kierunku cyfryzacji, elektryfikacji i autonomicznej jazdy.

„Inwestycja w Niepołomicach jest jednym z najważniejszych elementów transformacji MAN (…). Dzięki temu zakład w Niepołomicach stanie się największą fabryką w grupie MAN i jedną z największych fabryk samochodów ciężarowych w Europie” - zapowiedział.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez przedstawicieli Krakowskiego Parku Technologicznego (KPT), który przejął obowiązki zarządzania Polską Strefą Inwestycji (PSI) na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego (woj. świętokrzyskie), inwestor może liczyć na 35 proc. zwrotu kosztów inwestycji w postaci ulgi podatkowej.

Obecna fabryka ciężarówek MAN w Niepołomicach została oddana do użytku w październiku 2007 r. Zakład wybudowano od podstaw w ciągu niecałych dwóch lat kosztem ok. 100 mln euro. Od uruchomienia zakładu w Niepołomicach wyjechało już ponad 170 tys. pojazdów.

Inwestycja MAN była największym przedsięwzięciem sektora motoryzacyjnego w województwie małopolskim.

Obecnie w fabryce odbywa się końcowy montaż pojazdów. Podzespoły - osie, kabiny i silniki - sprowadzane są tam w ramach skojarzonego systemu produkcji bezpośrednio z zakładów MAN-a w Niemczech i Austrii lub dostawców zewnętrznych. Produkowane są tam głównie pojazdy ciężarowe klasy ciężkiej serii TGS i TGX o wadze całkowitej powyżej 18 ton, przeznaczone na rynki całej Europy. Fabryka dostarcza ciężarówki także na Bliski Wschód oraz do Azji i Afryki.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie w połowie 2018 roku, zasadniczo zmieniła zasady przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, dając możliwość inwestowania w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, a nie - jak dotychczas - jedynie na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną.

W sumie Krakowski Park Technologiczny od momentu wprowadzenia Polskiej Strefy Inwestycji wydał ponad 100 decyzji o wsparciu firm w oparciu o te przepisy. Od tego czasu firmy zadeklarowały blisko ok. 4,5 mld zł nakładów inwestycyjnych i utworzenie ok. 4 tys. miejsc pracy. Większość inwestycji to projekty polskie małych i średnich przedsiębiorców. (PAP)

autor: Rafał Grzyb

rgr/ mmu/