Niemiecki eksport nadal na minusie. Urząd podał szczegółowe dane

Niemieccy eksporterzy rozpoczęli drugą połowę bieżącego roku na minusie. Eksport zmniejszył się w lipcu zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (minus 0,9 proc.), jak i tym samym miesiącem ubiegłego roku (minus 1 proc.), uwzględniając korektę sezonową i kalendarzową – podał w poniedziałek Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden.

Z przedstawionych przez Urząd danych wynika, że w lipcu niemieccy producenci wyeksportowali towary o wartości 130,4 mld euro.

Jeśli chodzi o import, to w lipcu do Niemiec sprowadzono towary o łącznej wartości 114,5 mld euro. Oznacza to wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jednak w porównaniu z lipcem 2022 roku import spadł znacząco - o 10,2 proc.

W całym 2022 roku niemiecki handel zagraniczny ciągu osiągnął rekordowy wynik, na co miały wpływ podwyżki cen, w niektórych przypadkach znaczący – podkreślili eksperci. Zaznaczyli też, że niemieckie firmy produkujące na eksport odczuwają obciążenia, wynikające z pogorszenia światowej koniunktury. (PAP)

