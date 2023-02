Pepco i Action będą mieć konkurencję. Niemiecki gigant handlowy wchodzi do Polski

Na polskim rynku dyskontów pojawi się nowy gracz. Niemiecka sieć Woolworth będzie stanowiła konkurencję dla takich sklepów jak Pepco czy Action. Na stronie internetowej można przeczytać, jakich pracowników poszukuje firma i czego oczekuje od kandydatów na dane stanowisko.

Woolworth ma pojawić się w Polsce wiosną tego roku. Jak pod koniec grudnia 2022 poinformował Artur Czuba, Associate Director w Avison Young, dwa pierwsze sklepy sieci mają być zlokalizowane w parkach handlowych w Krakowie i Łodzi, ale plany ekspansji obejmują ponad 400 lokalizacji.

Zakupy w niemieckim dyskoncie będzie można zrobić też w Fort Wola, centrum handlowym, które kilka dni temu ponownie zostało otwarte w Warszawie. Woolworth znajduje się na liście najemców galerii, więc w najbliższym czasie powinien wystartować w także w stolicy.

W rozmowie z retailnet.pl Maciej Ćwikła, prezes zarządu, poinformował, że w pierwszym roku działalności przypadającym od maja 2023 r. do kwietnia 2024 r. włącznie sieć planuje otworzyć od 15 do 25 domów towarowych w Polsce. w drugim roku kolejne 30, a od trzeciego roku firma chce podwyższyć tempo rozwoju do nawet 50 nowych sklepów rocznie.

Sieć szuka pracowników w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Zielonej Górze, Łodzi i Poznaniu. Rekrutacja jest otwarta na stanowiska:

kierownik ds. ekspansji,

księgowy,

pracownik sklepu (niepełny etat),

pracownik sklepu,

kierownik sklepu,

pracownik działu usług IT.

Ponadto spółka zainteresowana jest nowymi lokalizacjami w centrach handlowych o powierzchni od 800 do 1200 mkw., najlepiej takimi, które znajdują się na parterze i jednym poziomie – w innym wypadku wymagane są schody ruchome oraz winda.

W asortymencie sklepów Woolworth znajdują się m.in.: artykuły gospodarstwa domowego, elektronika, artykuły papiernicze, zabawki czy odzież.

Woolworth rozpoczął działalność w 2010 r. od 158 domów towarowych. Obecnie posiada ponad 500 sklepów w Niemczech, a w najbliższych latach chce zwiększyć tę liczbę do 1000. Firma poinformowała, że obecnie nie ma planów przejścia do internetu i sprzedawania swoich produktów w sieci.

