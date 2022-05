Niemiecka firma sprzedaje prywatne schrony za setki tysięcy euro, ale chętnych nie brakuje

/ Facebook

Rodzina Piejde kiedyś budowała domy. Obecnie sprzedaje schrony ze stali pancernej, odporne na ostrzał artyleryjski. Prywatny bunkier kosztuje nawet 375 tys. euro (około 1,76 mln złotych), ale interes kwitnie - pisze tygodnik "Spiegel".

"Odkąd wybuchła wojna interes kwitnie" - mówi gazecie rzecznik prasowy oferującej schrony firmy BSSD (Bunker Schutzraum Systeme Deutschland), Mark Schmiechen.

Bunkier a la BSSD jest wykonany ze stali pancernej, musi wytrzymać ostrzał, chronić przed wstrząsami, a najlepiej także przed gazem lub promieniowaniem jądrowym. Dostępny jest w sześciu standardowych wersjach, które kosztują do 375 000 euro, bez wyposażenia dodatkowego - relacjonuje tygodnik.

Kto potrzebuje czegoś takiego? "Ludzie wszelkiego pokroju w całym społeczeństwie" – mówi rzecznik prasowy. "Od polityków po prawników przez celebrytów po czeladników piekarzy".

Za zapewnienie posiłków i napojów odpowiada sam klient. "Możemy jedynie wydawać zalecenia" - mówi Schmiechen. "Kiedyś mieliśmy klienta, który chciał zawsze rano pić świeże krowie mleko i zapytał, czy można wziąć krowę do bunkra. Powiedzieliśmy: teoretycznie tak. (...) Doradzamy jednak krowę w formie steku".

Poradnik 10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

To, ile bunkrów sprzedali, sprzedają lub sprzedadzą, jest tajemnicą handlową - nie poznamy nawet przybliżonej liczby, "rzecznik prasowy jest tak szczelny, jak jego ściany ze stali pancernej" - pisze "Spiegel". Jedyne, co można stwierdzić, to fakt, że istnieje podział na północ i południe kraju. "Na południu jest więcej pieniędzy" - mówi Schmiechen. "Istnieje też podział na wschód i zachód". Na Zachodzie dla ludzi ważniejsze jest to, że schron jest bezpieczny pod względem jądrowym. "Na Wschodzie chodzi bardziej o Rosjanina stojącego przy drzwiach i strzelającego do mnie".

Z Berlina Berenika Lemańczyk