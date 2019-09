Niemieccy piloci Ryanair uzyskali układ zbiorowy

Po kilku akcjach strajkowych i długotrwałych negocjacjach niemieccy piloci tanich linii lotniczych Ryanair uzyskali od swego pracodawcy pierwszy układ zbiorowy, co zapewni im wzrost zarobków - poinformował w środę niemiecki związek zawodowy pilotów VC.

Układ przewiduje zwiększenie stałych części płac, a także wzrost zarobków netto, gdyż od początku przyszłego roku około 400 osób, jakie zatrudnia w Niemczech Ryanair, będzie tam mogło płacić podatek dochodowy.

Do tej pory musiały one opodatkowywać się po wyższych stawkach w Irlandii, gdzie Ryanair ma swą siedzibę. Zmiana ta wymaga przeniesienia stacjonujących w Niemczech samolotów do będącego własnością Ryanaira towarzystwa Malta Air, ponieważ maltańskie prawo zezwala na płacenie podatku dochodowego w innym państwie Unii Europejskiej.

VC (skrót od Vereinigung Cockpit - Stowarzyszenie Kokpit) domagało się początkowo od Ryanaira utworzenia w Niemczech odrębnej spółki przewozów lotniczych.

Jeszcze w grudniu uzgodniono, że stałe części płac drugich pilotów podwoją się, osiągając 50 tys. euro rocznie. W przypadku kapitanów samolotów wzrost wyniesie 33 proc., do daje kwotę 100 tys. euro. Jednak równoczesna redukcja zmiennych części płac da w ostatecznym efekcie tylko niewielkie podwyżki wynagrodzeń, których skali bliżej nie określono. Uzgodniono też dalsze coroczne podwyżki aż do wygaśnięcia układu w marcu 2023 roku.

Układ muszą jeszcze zatwierdzić w referendum członkowie VC, a rozmowy w sprawie powołania rady zakładowej i zmian w regulaminie pracy nadal trwają. (PAP)

dmi/ kar/