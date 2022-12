Niemiec nie taki zły. Antyniemiecka narracja nie trafia nawet do wyborców PiS

Europa zmaga się z napływem uchodźców. Ten kraj przoduje na tle UE

Niemcy przodują wśród krajów UE, jeśli chodzi o liczbę wniosków o azyl. Według poufnego raportu KE z 14 grudnia, do którego dotarł „Welt”, od początku roku o azyl w Niemczech ubiegało się 190 749 osób – co stanowi wzrost o 57 proc. w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku.