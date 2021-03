Niemcy, Włochy, Francja i Hiszpania zawieszają szczepienia preparatem AstraZeneca

fot. oasisamuel / Shutterstock

Kilka krajów zawiesiło szczepienia tym preparatem po zgłoszeniach dotyczących skutków ubocznych. W poniedziałek do tego grona dołączyły Niemcy, Włochy i Francja.



Niemcy idą za przykładem innych krajów i na razie wstrzymują szczepienia szczepionką AstraZeneca, ogłosiło w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia, które wdraża tym samym zalecenie Instytutu Paula Ehrlicha.

Po nowych doniesieniach o zakrzepicy żył mózgowych w związku ze szczepieniami w Niemczech i Europie, instytut uważa, że konieczne są dalsze badania.

Minister zdrowia Jens Spahn podczas krótkiej konferencji prasowej po ogłoszeniu decyzji o zawieszeniu szczepionki powiedział, że decyzja ma charakter zapobiegawczy "I wszyscy są świadomi konsekwencji tej decyzji". Podkreślił, że "jest to decyzja techniczna, a nie polityczna. Dlatego stosuję się do rekomendacji Instytutu Paula Ehrlicha" - powiedział minister zdrowia.

Spahn ma nadzieję, że Europejska Agencja Leków (EMA) podejmie decyzję w tym tygodniu.

Na pytanie, czy osoby, które już otrzymały ten preparat, powinny zwrócić na coś uwagę, Spahn mówił: "Instytut Paula Ehrlicha zwraca uwagę, że osoby, które otrzymały już szczepionkę Astra Zeneca i które po czterech dniach od szczepienia czują się coraz gorzej, mają silny ból głowy lub punktowe krwawienie skóry, muszą natychmiast zgłosić się do lekarza". Jak dotąd odnotowano siedem takich przypadków na ponad 1,6 miliona szczepień w Niemczech.

Zawieszenie dotyczy "zarówno pierwszych, jak i kolejnych szczepień" - powiedział Spahn. Dawki szczepionek będą na razie nadal przechowywane.

Włoska Agencja Leków zdecydowała w poniedziałek o czasowym zawieszeniu w całym kraju szczepień preparatem koncernu AstraZeneca. W wydanym komunikacie poinformowano, że decyzję tę podjęto w ramach prewencji. Agencja ogłosiła, że czeka na zajęcie stanowiska przez Europejską Agencję Leków w sprawie szczepionek AstraZeneca.

Dzień wcześniej ten sam włoski urząd zapewniał, że preparat jest bezpieczny. Tak odniósł się do tego, że w Piemoncie zawieszono w niedzielę stosowanie tej szczepionki z jednej z serii po tym, gdy po jej podaniu zmarł w mieście Biella 57-letni nauczyciel. Przypadek ten jest obecnie wyjaśniany, podobnie jak dwa wcześniejsze zgony, do których doszło na Sycylii. Zmarli tam po zaszczepieniu 43-letni żołnierz i 50-letni policjant.

Do zablokowania szczepień produktem tego koncernu doszło we Włoszech w dniu, gdy liczba osób w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi przekroczyła 2 miliony. Zapowiedziano też znaczne przyspieszenie kampanii szczepień.

Prezydent Emmanuel Macron poinformował w poniedziałek, że we Francji wstrzymane zostaną szczepienia przeciw Covid-19 preparatem AstraZeneca, do oczekiwanej we wtorek rekomendacji Europejskiej Agencji Leków w sprawie.

Prezydent powiedział, że decyzja ta ma charakter zapobiegawczy, ma jednak nadzieję, że kampania szczepień preparatem AstraZeneca zostanie szybko wznowiona, o ile "pozwoli na to opinia europejskiego regulatora (EMA)".

Macron zapowiedział ponadto, że francuski rząd w ciągu kilku najbliższych dni podejmie decyzję o ewentualnym nowym lockdownie.

Władze Hiszpanii wstrzymały w poniedziałek stosowanie podczas szczepień przeciwko Covid-19 szczepionki firmy AstraZeneca. Wcześniej zawieszenie stosowania tego produktu ogłosiło kilka wspólnot autonomicznych tego kraju, w tym m.in. Andaluzja i Katalonia.

Decyzja w sprawie wstrzymania szczepień zapadła podczas popołudniowego spotkania tzw. rady międzyterytorialnej odpowiedzialnej za szczepienia oraz walkę z epidemią koronawirusa.

Według informacji przekazanej przez ministerstwo zdrowia Hiszpanii spotkanie rady, w skład której wchodzi przedstawiciel ministerstwa zdrowia oraz reprezentanci służb sanitarnych poszczególnych regionów, zostało zwołane w poniedziałek w trybie pilnym.

bml/ tebe/ zat/