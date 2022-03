fot. MICHELE TANTUSSI / / FORUM

Minister gospodarki Niemiec Robert Habeck zapowiedział kolejne sankcje wobec Rosji za rozpętanie przez nią wojny przeciwko Ukrainie. Ostatni pakiet sankcji nie powinien być ostatnim - oświadczył w czwartek w Berlinie po spotkaniu z francuskim ministrem gospodarki i finansów Bruno Le Maire.

Habeck przekazał, że przeprowadzono rozmowy na temat tego, jakie dalsze sankcje mogłyby powstrzymać prezydenta Rosji Władimira Putina przed kontynuowaniem "barbarzyńskiej" wojny na Ukrainie. Nie podał szczegółów.

Odnosząc się do żądania Putina, aby za dostawy gazu płacić w rublach, Habeck stwierdził, że kluczowe znaczenie ma dotrzymywanie kontraktów. "Dla nas ważne jest to, że nie dajemy sygnału, że pozwalamy, by Putin nas szantażował" - oznajmił. "Próba podzielenia Zachodu przez Putina nie powiodła się" - dodał.

Le Maire również podkreślił, że kontrakty gazowe muszą być ściśle przestrzegane.

Francja i Niemcy przygotowują się do wstrzymania importu gazu z Rosji

Niemcy i Francja przygotowują się do możliwego wstrzymania importu gazu z Rosji, ponieważ Moskwa domaga się od 1 kwietnia zapłaty w rublach za dostawy, czego Europejczycy odmawiają – oświadczył w czwartek francuski minister gospodarki Bruno Le Maire w Berlinie.

„Może dojść do sytuacji, w której jutro, w bardzo konkretnych okolicznościach, nie będzie już rosyjskiego gazu. Od nas zależy przygotowanie tych scenariuszy, a my je przygotowujemy” – przekazał prasie Le Maire podczas konferencji prasowej z niemieckim ministrem gospodarki i klimatu Robertem Habeckiem.

Prezydent Rosji Władimir Putin poinformował w czwartek, że nabywcy rosyjskiego gazu z „nieprzyjaznych” krajów od piątku będą musieli płacić rublami z kont w Rosji pod groźbą pozbawienia dostaw.

Ta decyzja wpłynie głównie na Unię Europejską. Jednak cena gazu pozostaje denominowana w walucie obowiązujących kontraktów, zwykle w euro lub dolarach - podkreślił Le Maire.

