Niemcy zalegalizują marihuanę? "Posiadanie do 20 gramów ma nie być karane"

Niemieckie elektrownie jądrowe będą pracować dłużej. "Szok dla Zielonych"

W poniedziałek wieczorem kanclerz Olaf Scholz zadecydował, że wszystkie trzy elektrownie jądrowe będą działać do 15 kwietnia 2023 roku. Według pierwotnych planów Niemcy miały zrezygnować z energetyki atomowej do końca tego roku. „Postanowienie kanclerza to szok dla Zielonych” – komentuje „Bild”.