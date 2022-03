Niemcy wzywają kraje UE do udzielenia azylu rosyjskim dezerterom

Biden w Europie spotka się z przywódcami NATO i UE

Prezydent USA Joe Biden uda się w przyszłym tygodniu do Europy, by okazać wsparcie Ameryki dla Ukrainy; spotka się z przywódcami NATO i UE - zapowiedziała we wtorek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Dodała, że Biden wkrótce przekaże szczegóły dotyczące wartego 13,6 mld dolarów pakietu pomocy dla Ukrainy.