Niemcy wzywają Rosję do uchylenia zakazu nadawania dla Deutsche Welle

Rosyjskie władze zakazały w czwartek nadawania niemieckiemu nadawcy Deutsche Welle (DW). Nakazano zamknięcie biura DW w Moskwie i odebranie dziennikarzom akredytacji. Minister kultury RFN i Niemieckie Stowarzyszenie Dziennikarzy (DJV) wzywają do zniesienia zakazu nadawania DW w Rosji.

Minister stanu ds. kultury Claudia Roth oświadczała w czwartek, że zakaz nadawania dla Deutsche Welle w Rosji i zamknięcie jej biura w Moskwie są "nie do przyjęcia". Decyzja ma być kontrposunięciem na decyzję o zakazie nadawania programu RT DE, który podlega koncesjonowaniu.

"Równanie to nie ma jednak żadnych podstaw" - czytamy w oświadczeniu Roth, przesłanym przez biuro prasowe niemieckiego rządu. "RT DE nadaje obecnie bez licencji i nie złożyła wniosku o przyznanie licencji. (...). Jest to zupełnie inna sytuacja niż w przypadku DW, któremu obecnie cofnięto licencję".

"Apeluję do strony rosyjskiej, aby nie wykorzystywała problemów licencyjnych RT do reakcji politycznej. We wzajemnych relacjach potrzebne są jasne kroki deeskalacji" - stwierdza Roth.

Niemieckie Stowarzyszenie Dziennikarzy (DJV) wezwało w czwartek prezydenta Władimira Putina do natychmiastowego zniesienia zakazu nadawania Deutsche Welle w Rosji. Ponadto wszyscy dziennikarze niemieckiego nadawcy zagranicznego powinni odzyskać swoje akredytacje. "Nie ma żadnego uzasadnienia dla tego drastycznego środka cenzury" - powiedział cytowany przez "Suedeutsche Zeitung" przewodniczący DJV Frank Ueberall.

Ekspert FDP ds. polityki zagranicznej Alexander Graf Lambsdorff również skrytykował zakaz nadawania dla DW - informuje telewizja ARD. Jego zdaniem decyzja ta po raz kolejny pokazuje, że rząd rosyjski odchodzi od uniwersalnych wartości, takich jak demokracja i wolność słowa, i że Rosja coraz bardziej pogrąża się w samoizolacji.

"Konflikt ten powoduje dodatkowe napięcie przed inauguracyjną wizytą kanclerza Niemiec Olafa Scholza (SPD) w Moskwie 15 lutego" - zwraca uwagę "SZ".

MSZ Rosji poinformowało w czwartek, że biuro niemieckiej rozgłośni Deutsche Welle w Moskwie zostaje zamknięte, a akredytacje wszystkich jego dziennikarzy zostają anulowane. MSZ wszczęło też procedurę uznania Deutsche Welle za "zagranicznego agenta".

Kroki te są "pierwszym etapem" reakcji Rosji na zakaz nadawania w Niemczech kanału RT DE. Ten niemieckojęzyczny kanał rosyjskiej telewizji państwowej RT powinien był ubiegać się o licencję na nadawanie w Niemczech od tamtejszego regulatora mediów MABB, ale tego nie uczynił.

Krytycy oskarżają RT, która jest nadawana na całym świecie w kilku językach, o kremlowską propagandę i dezinformację.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)

