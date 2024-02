Niemcy wywłaszczą rosyjski Rosnieft? Chcą sprzedać udziały Polakom

Niemiecki rząd rozważa wywłaszczenie rosyjskiego koncernu Rosnieft, będącego większościowym udziałowcem rafinerii PCK w Schwedt (Brandenburgia). Rosyjska spółka, która od września 2022 r. podlega niemieckiemu zarządowi powierniczemu, zostanie zbadana w ramach audytu – podał portal „Spiegel”, powołując się na informacje z ministerstw oraz agencji dpa i Reuters.

Federalne ministerstwo gospodarki wezwało Rosnieft na przesłuchanie dotyczące wywłaszczenia jego aktywów. W marcu wygasa powiernictwo niemieckiego rządu dla udziałów Rosnieft w PCK.

Jak ustalił Reuters, nie ma na razie pewności, czy istniejące od września 2022 roku powiernictwo zostanie przedłużone. Rosnieft nie odniósł się do tej sprawy.

Rosyjski Rosnieft jest właścicielem większościowym brandenburskiej rafinerii PCK w Schwedt. Rząd federalny kontroluje obecnie jego 54 proc. akcji.

„Celem tego zarządu powierniczego jest utrzymanie funkcjonowania elektrowni, zasilanej od kilkudziesięciu lat rosyjską ropą i mającej ogromne znaczenie dla dostaw do Niemiec Wschodnich, pomimo trwającej wojny rosyjskiej przeciwko Ukrainie i unijnego embargo na ropę” – przypomniał „Spiegel”. PCK Schwedt jest czwartą co do wielkości rafinerią w Niemczech.

Głównym celem rządu federalnego ma pozostać „zapewnienie bezpieczeństwa dostaw oraz niezawodne i długoterminowe zabezpieczenie działalności biznesowej Rosnieft w Niemczech” – dodał „Spiegel”.

„Rząd od miesięcy liczył na to, że Rosnieft sprzeda swoje udziały w rafinerii w Schwedt, aby zabezpieczyć jej przyszłość. Część inwestorów uzależniła swoje wejście od wyjścia rosyjskiej spółki” – podkreślił „Spiegel”.

„W Schwedt jesteśmy na dobrej drodze, będziemy w dalszym ciągu podejmować wszelkie niezbędne działania, aby utrzymać miejsca pracy i zabezpieczyć dostawy dla Niemiec Wschodnich” – skomentował Michael Kellner (Zieloni), sekretarz stanu z ministerstwa gospodarki. „W rozmowach z partnerami w dalszym ciągu intensywnie wspieramy dostawy ropy naftowej do zakładu w Schwedt. Dotyczy to szczególnie rozmów z firmami z Polski i Kazachstanu” – dodał Keller, który w przyszłym tygodniu ma udać się z wizytą do Polski wraz z ministrem gospodarki Robertem Habeckiem (Zieloni).

Wg ustaleń portalu Business Insider (BI) niemiecki resort gospodarki „najwyraźniej chce sprzedać udziały Polsce”; nie wymieniono jednak z nazwy konkretnych spółek.

Jak przypomniał „Spiegel”, pomimo wielu zachodnich sankcji rosyjska gospodarka wyszła w 2023 roku z kryzysu. Wg rosyjskich statystyk produkt krajowy brutto (PKB) wzrósł w ubiegłym roku o 3,6 procent. W 2022 roku, po rozpoczęciu wojny z Ukrainą, zanotowano spadek o 1,2 proc.

Mimo że sytuacja gospodarcza w Rosji uległa poprawie, nadal nie jest ona wolna od problemów. W opinii ekonomistów rosyjska gospodarka - nakierowana na potrzeby wojenne - wykazuje oznaki przegrzania, co może zagrozić krajowi stagnacją lub recesją - dodał "Spiegel".

„Nie sądzę, aby obecny wzrost gospodarczy był trwały lub jakościowy” – skomentował Jewgienij Nadorszyn, główny ekonomista PF Capital, oceniając, że obecna sytuacja może stanowić zwiastun zbliżającego się kryzysu gospodarczego w Rosji. (PAP)

