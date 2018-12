Niemcy wciąż trzymają marki

Chociaż od wprowadzenia euro minęło blisko 17 lat, Niemcy wciąż są w posiadaniu starych monet i banknotów o wartości miliardów marek.

Jak szeroko informują dziś niemieckie media (m.in. „Bild”, „Handelsblatt”) na koniec listopada w obiegu pozostawało 166 mln starych banknotów i 23 mld wycofanych monet o wartości odpowiednio 5,88 mld i 6,67 mld marek, co łącznie daje 12,55 mld marek. Według danych Bundesbanku, kwota ta topnieje w skali 70-100 mln marek rocznie, lecz wciąż stanowi blisko 8 proc. wartości gotówki z dnia poprzedzającego wprowadzenie euro.

Co istotne, Niemcy są jednym z niewielu krajów, w których wymiana pieniędzy na euro jest obsługiwana bezterminowo – stare marki i fenigi (z serii wyemitowanych 1948 r.) po można wymienić w dowolnej filii Bundesbanku. Tym samym u naszych zachodnich sąsiadów nie dochodzi do występujących w innych krajach strefy euro sytuacji, w których odnalezienie ukrytej przed laty papierowej fortuny kończy się potężnym rozczarowaniem (w 2014 r. opisywaliśmy przypadek, do którego doszło we Włoszech).

Kraj Wymiana banknotów Wymiana monet Austria bezterminowo bezterminowo Belgia bezterminowo 31 grudnia 2004 Cypr 31 grudnia 2017 31 grudnia 2009 Estonia bezterminowo bezterminowo Finlandia 29 lutego 2012 29 lutego 2012 Francja 17 lutego 2012 17 lutego 2005 Grecja 1 marca 2012 1 marca 2004 Hiszpania 31 grudnia 2020 31 grudnia 2020 Holandia 1 stycznia 2032 1 stycznia 2007 Irlandia bezterminowo bezterminowo Litwa bezterminowo bezterminowo Luksemburg bezterminowo 31 grudnia 2004 Łotwa bezterminowo bezterminowo Malta 31 stycznia 2018 1 lutego 2010 Niemcy bezterminowo bezterminowo Portugalia 28 lutego 2022 31 grudnia 2002 Słowacja bezterminowo 2 stycznia 2014 Słowenia bezterminowo 31 grudnia 2016 Włochy 6 grudnia 2011 6 grudnia 2011 Źródło: EBC

Co ciekawe, chociaż oficjalnym środkiem płatniczym w Niemczech jest euro, niektórzy sprzedawcy organizują specjalne akcje, w czasie trwania których klienci mogą dokonywać płatności w markach. Przykład może stanowić np. obecna również w Polsce sieć sklepów odzieżowych C&A, która w listopadzie uruchomiła kolejną edycję akcji „marka znowu w modzie”. Oferowany przez sklep kurs odpowiada przelicznikowi, po którym marka została zastąpiona przez euro (1 DM = 1,96 EUR).

Warto też dodać, że część starych banknotów wciąż pozostaje za granicą, gdzie od lat służyły za wygodny środek przechowywania oszczędność. Tyczy się to szczególnie banknotów o najwyższych nominałach czyli 500 i 1000 marek.

Michał Żuławiński