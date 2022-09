Niemcy szukają pracowników żeglugi śródlądowej. Oferują nawet 76 tys. euro za 3,5 roku nauki

Polacy pracujący w Brandenburgii będą zarabiać więcej. Płaca minimalna wzrośnie

Z okazji zbliżającego się Święta Pracy premier Brandenburgii Dietmar Woidke wezwał w piątek do opowiedzenia się za solidarnym i sprawiedliwym światem pracy w obliczu pandemii. Przyczynić się do tego ma nowa płaca minimalna w landzie, która - jak zapowiedział - od maja wzrośnie do 13 euro za godzinę. Woidke podkreślił wagę transgranicznej współpracy z Polską.