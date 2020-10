W Niemczech spadła stopa bezrobocia

fot. S-F / Shutterstock

Średnia liczba osób pozbawionych pracy wynosiła w Niemczech w październiku 2,76 mln, czyli o 87 tys. mniej niż we wrześniu. Oznacza to spadek stopy bezrobocia o 0,2 pkt proc., do 6,0 proc. - poinformowała w czwartek Federalna Agencja Pracy (BA) z siedzibą w Norymberdze.

Bezrobotnych było jednak o 556 tys., czyli o 1,2 proc. więcej, niż w październiku 2019 roku, a uwzględniając poprawkę sezonową, ich liczba zmniejszyła się w bieżącym miesiącu w porównaniu z poprzednim tylko o 35 tys.

"Bezrobocie i niepełne zatrudnienie w październiku silnie spadły. Nadal zmniejsza się korzystanie z pracy w wymiarze skróconym. Wciąż jednak na rynku pracy uwidaczniają się wyraźne skutki pierwszej fali pandemii koronawirusa" - oświadczył na comiesięcznej konferencji prasowej prezes BA Detlef Scheele.

Jak zaznacza agencja dpa, statystyki BA nie odzwierciedliły jeszcze ewentualnych efektów zaistniałego od połowy października raptownego wzrostu dziennych liczb nowych infekcji koronawirusem. Jako reprezentatywny wybierany jest bowiem zawsze dzień mniej więcej w środku miesiąca. (PAP)

