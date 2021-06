Niemcy rozważają zaostrzenie kontroli wjazdu do kraju z powodu wariantu delta

Klienci japońskich restauracji przejdą test na przeciwciała COVID-19 przy wejściu do lokalu

Władze Tokio uruchamiają próbny system badania klientów restauracji na Covid-19 bezpośrednio przed wejściem do lokalu. Test na przeciwciała daje wynik po 15 minutach, a do środka można wejść tylko, jeśli jest on ujemny – podała we wtorek stacja NHK.