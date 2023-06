Niemcy przekażą 1,4 mld dolarów na pomoc dla ocalałych z Holokaustu

Niemiecki rząd zwiększy wsparcie finansowe dla ocalałych z Zagłady. Do poszkodowanych ma trafić około 535 milionów dolarów w formie bezpośrednich płatności. Niemcy przeznaczą też w 2024 r. prawie 889 milionów dolarów na opiekę dla ocalałych. Łącznie to ponad 1,4 mld dolarów.

Coroczne negocjacje między Federalnym Ministerstwem Finansów a Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Konferencja w sprawie żydowskich roszczeń materialnych wobec Niemiec, w skrócie Claims Conference) ponownie doprowadziły do zwiększenia niemieckich środków finansowych dla ocalałych z Zagłady - pisze w czwartek portal gazety "Juedische Allgemeine".

W przyszłym roku do poszkodowanych ma trafić około 535 milionów dolarów w formie bezpośrednich płatności. Obejmuje to również renty dla ofiar wypłacane przez Niemcy. Fundusz pomocowy utworzony podczas pandemii koronawirusa, który miał wygasnąć w grudniu, został przedłużony do 2027 r., dzięki czemu możliwe będą dalsze wypłaty - czytamy.

Jako kolejny sukces negocjacji, Claims Conference podkreśliła fakt, że w nadchodzącym roku Niemcy przeznaczą prawie 889 milionów dolarów na opiekę domową dla ocalałych z Zagłady.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)

