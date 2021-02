Niemcy: prace przy budowie gazociągu Nord Stream 2 wznowione

Premier: Budowa Nord Stream 2 to podarowanie Rosji kolejnego instrumentu szantażu

Budowa rurociągu Nord Stream 2 to podarowanie Rosji kolejnego instrumentu szantażu. To dowód słabości, a nie siły europejskiej polityki - ocenił premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do słów prezydent Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera.