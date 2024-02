Niemcy pozbędą się Rosjan z rafinerii w Schwedt? Władze Brandenburgii chcą pozostawienia jej w rękach państwa

Kaczyński zabrał głos w sprawie reparacji wojennych. Oczywiście uderzył też w Tuska i PO To skrajnie szkodliwe i haniebne - grzmiał prezes PiS Jarosłąw Kaczyński, odnosząc się do wypowiedzi premiera Donalda Tuska odnośnie do reparacji wojennych. - Niemcy wobec Polaków prezentują skrajnie rasistowską postawę odnośnie reparacji. Niestety premier Donald Tusk się w to wpisuje - dodawał.