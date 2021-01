Niemcy popierają lockdown

fot. REUTERS/Hannibal Hanschke / FORUM

Blisko dwie trzecie mieszkańców Niemiec opowiada się za przedłużeniem obecnego lockdownu, który ma ograniczyć rozmiary pandemii koronawirusa - głoszą opublikowane we wtorek wyniki sondażu, jaki na zlecenie agencji dpa przeprowadził instytut badania opinii publicznej YouGov.

Pogląd, że wprowadzone restrykcje powinny pozostać w mocy bez zmian także po 10 stycznia, poparło 41 proc. respondentów. Dalsze 24 proc. opowiedziało się nawet za ich zaostrzeniem. Natomiast za złagodzeniem obowiązujących ograniczeń było tylko 17 proc. ankietowanych, a za ich całkowitym zniesieniem zaledwie 11 proc.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel i premierzy niemieckich krajów związkowych mają we wtorek oficjalnie zadecydować, czy zarządzony w połowie grudnia na czas do 10 stycznia tak zwany twardy lockdown zostanie przedłużony. Obejmuje on między innymi zamknięcie hoteli, zakładów gastronomicznych, szkół i przedszkoli, jak również większości sklepów.

Ponieważ liczba nowych zakażeń koronawirusem pozostaje nadal wysoka, rząd federalny oraz większość premierów krajów związkowych są za utrzymaniem obecnych restrykcji co najmniej do końca stycznia. Nie jest jednak jasne, jak należałoby dalej postępować w sprawie szkół i przedszkoli.

Sondaż YouGov przeprowadzono w dniach od 30 grudnia do 4 stycznia wśród 2065 dorosłych reprezentatywnych osób. (PAP)

dmi/ akl/