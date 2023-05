Niemcy o włos od recesji. Firmy prognozują stagnację w kraju

Ekonomista poleca młodym Niemcom emigrować do Polski, jeśli chcą się wzbogacić Polska i Wietnam należą do krajów, gdzie gospodarka rozwinęła się najbardziej dynamicznie w ciągu ostatnich 30 lat. Jedną z przyczyn było pozytywne nastawienie obydwu społeczeństw do wydajności i bogactwa. W Niemczech niestety idziemy w kierunku gospodarki planowej – ocenił w rozmowie z dziennikiem „Welt” ekonomista i historyk Rainer Zitelmann. Młodym Niemcom, chcącym się wzbogacić, polecił emigrację do Polski oceniając, że "to wspaniały kraj".