Niemcy: (nie)spodziewany skok inflacji w styczniu

Na skutek splotu kilku czynników w styczniu ceny u naszych zachodnich sąsiadów ruszyły wyraźnie do góry. Ekonomiści spodziewali się wzrostu inflacji, ale nie do tego stopnia.

Wstępne dane o niemieckiej inflacji CPI w styczniu wskazały, że w ujęciu miesięcznym dynamika sięgnęła 0,8 proc., zaś w ujęciu rocznym 1 proc. Ekonomiści spodziewali się odpowiednio 0,5 proc. m/m oraz 0,7 proc. r/r.

Jeszcze większy rozjazd zaobserwowano w przypadku zharmonizowanej inflacji HICP (więcej o różnicach pisaliśmy w tym artykule) – miesięczna dynamika wyniosła 1,4 proc. wobec oczekiwanych 0,3 proc., zaś roczna 1,6 proc. wobec oczekiwanych 0,5 proc.

OOPS! German #inflation jumps to 1% YoY in Jan vs 0.7% expected and after -0.3% in Dec. Surprising jump in inflation is largely attributed to the changes in VAT that came into effect in Jan. In July, Germany reduced VAT to 16% from 19% until the end of Dec due to coronavirus cris pic.twitter.com/9d6L0AeMpB