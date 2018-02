Niemcy: minister spraw zagranicznych broni Polski

Minister spraw zagranicznych Niemiec Sigmar Gabriel zabrał głos w dyskusji, jaką wywołała nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Jak powiedział, nie ma najmniejszej wątpliwości, że to Niemcy są odpowiedzialne za nazistowskie obozy koncentracyjne.

Sigmar Gabriel przyznał, że to Niemcy zorganizowały masowy mord w obozach koncentracyjnych i nikt inny. "Nie ma najmniejszej wątpliwości co do tego, kto jest odpowiedzialny za obozy zagłady, kto nimi zarządzał, gdzie zamordowano miliony europejskich Żydów. Są to Niemcy" - cytują słowa Sigmara Gabriela niemieckie agencje prasowe. Minister dodał, że "żadne pojedyncze przypadki kolaboracji tego nie zmienią".

Jednocześnie Sigmar Gabriel napisał na Twitterze, że ten, kto chociaż jeden raz był w Auschwitz lub Majdanku, ten od razu wie, że to były niemieckie obozy. "One nie znalazły się na polskiej ziemi przypadkowo. Polska kultura miała zostać zniszczona tak samo jak całe żydowskie życie" - napisał szef niemieckiej dyplomacji.

Sigmar Gabriel zapewnił Polaków, że mogą być pewni, iż jakiekolwiek próby fałszowania historii spotkają się z jednoznacznym odrzuceniem i ostrym potępieniem. Także na Twitterze napisał, że określenie "polski obóz zagłady" jest błędne.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/Waldemar Maszewski/Berlin/dabr