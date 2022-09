Niemcy mają problem gazem. Możliwe blackouty

fot. DF / / Bankier.pl

„Głównym problemem Niemiec jest gaz. Obecne zapasy gazu nie wystarczą, żeby przetrwać ostrą zimę, jeżeli nie będzie nowych dostaw” – mówił Cornelius Ochmann, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Blackouty, przepełnione porty, wysokie ceny surowców – eksperci podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu wskazują skutki energetycznego uzależnienia Europy od surowców z Rosji. Jak przełoży się na to na sytuację Starego Kontynentu w najbliższym sezonie grzewczym?

„Zapasy gazu nie wystarczą do przetrwania ostrej zimy”

– Ropa naftowa jest do kupienia na rynku światowym. Ceny surowca trochę wzrosły, ale można go kupić. Głównym problemem Niemiec jest gaz. Obecne zapasy gazu nie wystarczą do przetrwania ostrej zimy, jeżeli nie będzie nowych dostaw. Krótkoterminowo, w przypadku ostrej zimy, to będą na pewno blackouty (…) Jeżeli będą ograniczenia to w dostawie gazu (…) – wskazuje Cornelius Ochmann, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w trakcie panelu „Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy w kontekście agresji Rosji na Ukrainę” podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

– Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Polski to jesteśmy bezpieczni (…) Jesteśmy w stanie zaimportować odpowiednią ilość węgla, mimo że próbuje się wywołać panikę wokół tego tematu. Węgiel do Polski przypływa – zapewnia Sławomir Michalewski, wiceprezes ds. Finansowych Zarządu Portu Gdańsk.

Zima pod znakiem smogu

– Obawiam się, że okres grzewczy będzie trudny pod kątem smogowym. Musimy zdać sobie sprawę, że jesteśmy na wojnie. Ona się tutaj nie odbywa, ale w niej uczestniczymy. Obniżenie norm było koniecznie. Powinniśmy się cieszyć ze węgiel, który obecnie przypływa do Polski, w ogóle jest – mówił Bartłomiej Orzeł, ekspert w zespole Edukacyjnej Sieci Antysmogowej w NASK-PIB.

W trakcie debaty Tomasz Gałka, dyrektor Instytutu Energetyki, wskazywał że Europa jest obszarem, który dobrowolnie uzależnił się od surowców z innych państw oraz dodał, że w jego zdaniem sytuacja jednostronnego uzależnienia od Rosji już nie wróci. Gałka mówił o dwóch horyzontach czasowych na przyszłość: „krótkoterminowo będziemy się skupiać na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego”. Natomiast długoterminowo eksperci postawili tezę, że kryzys przyśpieszy transformację energetyczną w Europie.

Dominika Florek z Forum Ekonomicznego w Karpaczu