Niemiecka inflacja nieco spuściła z tonu. Efekt VAT

PKO BP o danych GUS: w IV kwartale 2021 r. dynamika PKB wzrosła do 7,2 proc.

Wzrost PKB w 2021 r. wyniósł 5,7 proc., co oznacza, że w samym IV kwartale 2021 r. dynamika PKB wzrosła do 7,2 proc. z 5,3 proc. w III kw. 2021 r. – podano w komentarzu banku PKO BP do poniedziałkowych danych GUS.