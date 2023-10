Niemcy ewakuują cywilów z Izraela, jednak nie za darmo. Tyle muszą zapłacić podróżni

Rozpoczyna się ewakuacja Niemców z Izraela – w czwartek i piątek cztery maszyny Lufthansy mają przewieźć do Frankfurtu i Monachium w sumie ponad 2 tys. osób. Były jednak duże problemy z infolinią Lufthansy, gdzie można rezerwować lot – informuje portal dziennika „Sueddeutsche Zeitung” (SZ).

fot. Ints Kalnins / / Reuters

Pięć dni po rozpoczęciu wojny w Izraelu ruszą specjalne loty, mając przewieźć niemieckich obywateli do kraju. Na czwartek i piątek Lufthansa zapowiedziała cztery takie loty. „Jednak wkrótce po uruchomieniu infolinii, umożliwiającej rezerwację, pojawiły się poważne problemy z dodzwonieniem się” – dowiedział się SZ.

Niemieckie MSZ, które zleciło loty ewakuacyjne z Izraela, tłumaczyło, że problem infolinii Lufthansy wynika z „niezwykle dużej” ilości telefonów z zapytaniami. Zaplanowane są loty do Monachium i do Frankfurtu, dzięki nim w sumie każdego dnia będzie można przetransportować po ok. 2 tys. osób.

Opłata za przelot wynosi 300 euro od osoby. „Lufthansa pobiera opłatę w wysokości 550 euro za osobę, więc rząd federalny pokrywa część biletu - 250 euro” – dowiedział się SZ. „Jak poinformowała Lufthansa, wielu pilotów i stewardów zgłosiło się na ochotnika na te loty, pomimo istniejących zagrożeń dla bezpieczeństwa” – podkreślił SZ.

„Wiemy o trudnościach przy wyjeździe z Izraela” – oświadczył niemiecki MSZ, polecając także inne drogi ewakuacji z Izraela, np. drogę lądową do Jordanii. „Około stu Niemców wyjechało w środę autobusami, zorganizowanymi przez ambasadę Niemiec w Tel Awiwie. Weryfikowane jest ponadto, czy są obecnie możliwie połączenia promowe np. z Izraela na Cypr” – dodaje SZ.

Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock (Zieloni) poinformowała także, że priorytetowo przy ewakuacji potraktowano grupy młodzieży, opuszające Izrael – kilka grup młodych ludzi powróciło już do Niemiec dzięki lotom przesiadkowym - m.in. przez Grecję, Szwajcarię, Turcję czy Cypr.

Centrum reagowania kryzysowego przy niemieckim MSZ rozmawiało już od początku tygodnia z liniami lotniczymi na temat zwiększenia przepustowości lotów. Według oficjalnych informacji, w Izraelu przebywa ponad 100 tys. Niemców, z których większość posiada dwa obywatelstwa. (PAP)

mszu/ adj/