Niemcy dostarczą Ukrainie więcej broni

fot. Thorsten Frisch / / Shutterstock

Rząd federalny jest zdecydowany dostarczyć Ukrainie więcej broni. Dostawy będą wzorowane na tym, co Niemcy już dostarczyły, powiedział w poniedziałek w Berlinie rzecznik rządu Steffen Hebestreit. Do tej pory były to pociski przeciwpancerne i przeciwlotnicze.

Hebestreit powołał się na minister obrony Christine Lambrecht, która powiedziała, że broń można zamawiać bezpośrednio od koncernów zbrojeniowych.

Lambrecht oświadczyła niedawno, że z zapasów Bundeswehry nie można już dostarczyć więcej broni. Rzecznik rządu nie powiedział, ile pieniędzy rząd niemiecki zamierza przeznaczyć na takie zakupy broni dla Ukrainy - pisze portal dziennika "Handelsblatt".

bml/ tebe/