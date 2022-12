Niemcy chciały ograniczyć eksport broni, ale finał był inny. Drugi najwyższy wynik w historii

Rząd Niemiec planował ograniczyć sprzedaż broni za granicę, jednak w tym roku zatwierdził już eksport uzbrojenia za co najmniej 8,35 mld euro. To drugi najwyższy wynik w historii RFN. Ponad jedna czwarta broni i sprzętu wojskowego trafiła do zaatakowanej przez Rosję Ukrainę.

fot. FABRIZIO BENSCH / / Reuters

Tak wynika z udostępnionej agencji dpa odpowiedzi ministerstwa gospodarki Niemiec na pytanie poseł Partii Lewicy Sevim Dagdelen.

Pod naciskiem należących do koalicji rządzącej partii SPD i Zielonych gabinet kanclerza Olafa Scholza planował ograniczenie eksportu broni. Jednak wraz z wojną na Ukrainie nastąpił zwrot w polityce dotyczącej uzbrojenia. Zakaz dostaw broni do stref wojennych został uchylony przez kanclerza w przemówieniu z 27 lutego - zwraca uwagę portal stacji RTL.

Od tego czasu zatwierdzono dla Ukrainy dostawy broni o wartości 2,24 mld euro, w tym wiele sztuk broni ciężkiej. Jednakże wysoka całkowita wartość pozwoleń na wywóz nie wynika wyłącznie z tego. Nawet bez dostaw dla Ukrainy zatwierdzono eksport o wartości ponad 6 mld euro. Dla porównania, w ciągu 16 lat rządów kanclerz Angeli Merkel próg sześciu miliardów został przekroczony tylko pięć razy - zauważa portal.

W zestawieniu najważniejszych odbiorców niemieckiej broni za Ukrainą plasują się Holandia (1,83 mld euro), USA (863,7 mln), Wielka Brytania (453 mln) i Węgry (249,2 mln).

Podana przez resort gospodarki RFN łączna wartość eksportu broni na poziomie 8,35 mld euro w bieżącym roku może jeszcze wzrosnąć. Obecne dane uwzględniają licencje wystawione do 22 grudnia włącznie. Dane za cały rok mają być opublikowane na początku stycznia. Tylko w 2021 roku wartość eksportu niemieckiej broni był wyższa i wyniosła 9,35 mld euro.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)

bml/ ap/