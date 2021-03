Niemcy: W czerwcu będziemy wykonywać do 10 mln szczepień tygodniowo

WHO: AstraZeneca to świetna szczepionka, nie ma powodów, by jej nie stosować

Komisja ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie ustaliła związków przyczynowo-skutkowych między stosowaniem szczepionki koncernu AstraZeneca a powstawaniem zakrzepów krwi - przekazała w piątek rzeczniczka WHO Margaret Harris. To świetna szczepionka, nie ma powodów, by jej nie stosować - podkreśliła.