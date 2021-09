Nowy rok szkolny w Niemczech. Rodzicom nieprzetestowanych uczniów grożą grzywny

WHO monitoruje nowy niepokojący wariant koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w środę, że monitoruje nowy niepokojący wariant koronawirusa o nazwie Mu. Nowy szczep wykryto po raz pierwszy w Kolumbii, gdzie obecnie odpowiada za blisko 40 proc. zakażeń. Według WHO dotąd stwierdzono go w 39 krajach na świecie, w tym w Polsce.