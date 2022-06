Niemcy, Francja, Włochy i Rumunia za nadaniem Ukrainie statusu kandydata do UE

fot. Blondet Eliot/ABACA / / FORUM

Przywódcy Niemiec, Francji, Włoch i Rumunii wyrazili poparcie dla nadania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej podczas wspólnej konferencji prasowej, która odbyła się w czwartek w Kijowie po ich spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz podkreślił, że "Ukraina należy do rodziny europejskiej", i przekazał, że on i jego rząd wspierają nadanie zarówno Ukrainie, jak i Mołdawii, statusu kandydata do Unii Europejskiej. Zaznaczył jednocześnie, że państwa kandydujące muszą spełnić szereg warunków, by uzyskać akcesję.

Przeczytaj także Macron, Scholz i Draghi rozmawiali z Zełenskim w Kijowie

Premier Włoch Mario Draghi powiedział, że głównym przekazem, z jakim przybył do Kijowa i jaki przedstawił w rozmowach z Zełenskim, było zapewnienie, że jego kraj chce Ukrainy jako części UE.

W podobnych słowach wypowiedział się także prezydent Rumunii Klaus Iohannis, który przekazał ponadto, że obecnie "mamy do czynienia z przełomowym momentem w historii Europy, a nadzwyczajne czasy wymagają nadzwyczajnych kroków oraz strategicznej wizji". Według jego słów kraje europejskie mają obowiązek pomóc Ukrainie w budowaniu "nowej przyszłości" i powinny wspierać jej dążenia do integracji w ramach UE.

Zełenski: im więcej broni dostaniemy, tym prędzej wyzwolimy nasze ziemie

Rosyjska agresja wobec Ukrainy to agresja wobec całej Europy; im więcej broni dostaniemy od sojuszników, tym prędzej wyzwolimy nasze ziemie - powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w czwartek w Kijowie na wspólnej konferencji prasowej z przywódcami Niemiec, Francji, Włoch i Rumunii.

Zełenski dodał, że rozmowy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, premierem Włoch Mario Draghim i prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem dotyczyły dalszych sankcji wobec Rosji oraz powojennej odbudowy Ukrainy.

Macron: To Ukraina zdecyduje o kontekście i formacie rozmów pokojowych, nie zażądamy od niej ustępstw wobec Rosji

Ukraina sama zdecyduje o kontekście i formacie rozmów pokojowych, nigdy nie zażądamy od niej ustępstw w jej konflikcie z Rosją - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron w czwartek w Kijowie na wspólnej konferencji prasowej z przywódcami Ukrainy, Niemiec, Włoch i Rumunii. Zapowiedział, że Francja przekaże Ukrainie dodatkowe sześć systemów artyleryjskich Caesar.

Zapewnił, że Europa będzie z Ukrainą aż do jej zwycięstwa.

Prezydent Francji przekazał także, że wraz z przywódcami Niemiec, Włoch i Rumunii uzgodnili dalsze działania na rzecz pomocy Ukrainie, aby pokazać, że jest częścią rodziny europejskiej. Powiedział, że "wszyscy czterej (przywódcy) popierają natychmiastowe nadanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej".

"Dziś na ziemi ukraińskiej waży się kwestia europejskiego bezpieczeństwa. Europa stoi ramię w ramię z Ukrainą; chcemy, aby Ukraina była wolna i niezależna, i aby nastał pokój" - powiedział Macron

Scholz: Rosja musi wycofać swoje wojska i zgodzić się na rozmowy pokojowe

Rosja musi wycofać swoje wojska z Ukrainy i zgodzić się na rozmowy pokojowe - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz w czwartek w Kijowie,

Jak dodał Scholz, Niemcy będą wspierać Ukrainę "tak długo, jak będzie ona tego potrzebować". Podkreślił, że jego kraj pomaga obecnie Ukrainie finansowo i militarnie oraz że Niemcy przyjęły jak dotąd ok. 800 tys. ukraińskich uchodźców. Zapewnił, że Berlin stoi po stronie Ukrainy w obronie jej suwerenności.

Niemiecki kanclerz określił rosyjską agresję wojskową przeciwko Ukrainie jako działanie "świadczące o epokowej zmianie". Jego zdaniem "Rosja w sposób gwałtowny chce zmienić granice w Europie, co jest nie do przyjęcia".

Draghi: Musimy odważnie walczyć z wywołanym przez Rosję problemem i zorganizować eksport zboża

Musimy zorganizować eksport zboża z Ukrainy, odważnie walczyć z wywołanym przez Rosję problemem, tak jak walczy prezydent Wołodymyr Zełenski, i działać razem - oświadczył premier Włoch Mario Draghi w Kijowie.

Według Draghiego Rosja "nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom" w sprawie umożliwienia przez nią eksportu zbóż z Ukrainy.

"Są dwa tygodnie na rozminowanie portów" - ostrzegł. Dodał, że jeśli nie zostaną dotrzymane pilne terminy, "zbliży się nieuchronny dramat" głodu. Zaapelował o stworzenie bezpiecznych korytarzy do transportu zboża, by "uniknąć katastrofy".

"Jedynym sposobem jest rezolucja ONZ, która ureguluje żeglugę na Morzu Czarnym, co Rosja dotąd odrzucała" - zaznaczył.

Draghi zapewnił, że Włochy chcą widzieć Ukrainę w UE i będą wspierać ją w dążeniach do dołączenia do Unii. Jak podkreślił, wartości związane z wolnością i niepodległością to część europejskiego projektu, a tym samym Unia nie może hamować procesu akcesyjnego Ukrainy.

Draghi przekazał ponadto, że Włochy pragną zakończenia okrucieństw na Ukrainie i wzywają do pokoju, jednak "żadne rozwiązanie dyplomatyczne nie może być odseparowane od woli Kijowa". "Chcemy pokoju, ale Ukraina musi się bronić i musi wybrać pokój, jakiego chce, jaki uważa za do przyjęcia dla swego narodu. Tylko taki pokój będzie trwały" - podkreślił.

(PAP)

kjm/ akl/ sw/