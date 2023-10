Niemal 20-kilometrowy odcinek Via Baltica oddany do użytku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oddała do ruchu odcinek drogi S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa na trasie Warszawa - Białystok. Wyremontowany odcinek ma długość 19,5 km.

GDDKiA poinformowała, że droga ekspresowa S61 ma już ponad 200 km długości z docelowych 220 km.

Kierowcy mogą już korzystać z kolejnego odcinka tej trasy, od Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa. Do ukończenia pozostała jeszcze 13-km obwodnica Łomży, która ma być przejezdna w połowie przyszłego roku.

"Rząd dotrzymał słowa: zrealizował już prawie cały szlak Via Baltica. Od dzisiaj województwa mazowieckie i podlaskie oraz wschodnia część woj. warmińsko-mazurskiego są połączone komfortową i bezpieczną drogą ekspresową. W ten sposób kolejne kilometry dochodzą do polskiej sieci dróg szybkiego ruchu. Inwestujemy w każdym regionie kraju i dbamy o zrównoważony rozwój Polski" - powiedział w Ostrowi Mazowieckiej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dodał, że od 2016 roku w Polsce powstało ponad 5 tys. km dróg szybkiego ruchu i autostrad, czyli więcej niż zaplanowano. "Naszym celem są bezpieczne, komfortowe drogi. Naszym celem są drogi, które dają szansę na rozwój gospodarczy regionu przez który przebiegają" – mówił Adamczyk.

Odcinek z Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa to dwujezdniowa droga ekspresowa o nawierzchni bitumicznej, przystosowana do najcięższego ruchu (11,5 t/oś). W ramach inwestycji wybudowano dwa węzły drogowe: Ostrów Mazowiecka Północ, na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S61 i S8 oraz Komorowo (połączenie z drogami wojewódzkimi 627 i 677). Powstało też 26 obiektów inżynierskich, w tym pięć stanowiących przejścia dla zwierząt oraz osiem przepustów ekologicznych dla zwierząt małych.

Koszt projektu realizowanego w systemie Projektuj i buduj to 843 mln zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosło 433,5 mln zł.

Droga ekspresowa S61 docelowo będzie miała około 220 km. Trasa ta przebiega przez trzy województwa: mazowieckie (19,5 km), podlaskie (ok. 134,3 km) i warmińsko-mazurskie (66,4 km).

W województwie podlaskim kierowcy korzystają już z przeszło 121 km tej drogi. W grudniu 2022 r. oddany został do ruchu przygraniczny odcinek Suwałki – Budzisko, a w czerwcu bieżącego roku węzeł Łomża Zachód wraz z 7-kilometrowym odcinkiem Łomża Południe – Łomża Zachód. Od sierpnia 2023 roku kierowcy mogą korzystać z trasy Ełk Południe – Wysokie.

Obecnie trwają jeszcze prace przy budowie ostatniego w województwie podlaskim fragmentu S61, od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno (12,9 km). Wykonawca tego odcinka, stanowiącego obwodnicę Łomży, ma udostępnić go do ruchu na jednej jezdni w połowie 2024 roku. Rok później będzie dostępna w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej.

Drogowcy informują, że budowa drogi ekspresowej S61 jest inwestycją istotną nie tylko dla sieci dróg w Polsce, ale ma też znaczenie europejskie. Łącząc się z drogą ekspresową S8 Wrocław – Warszawa – Białystok, trasa ta tworzy międzynarodowy korytarz transportowy, który docelowo przejmie ruch tranzytowy pomiędzy Europą Zachodnią i krajami bałtyckimi.(PAP)

autor: Jacek Buraczewski

