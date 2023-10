Nielegalne finansowanie kampanii KO na plakatach WOŚP? PKW zbada sprawę po wyborach

Państwowa Komisja Wyborcza po wyborach zajmie się moim zawiadomieniem o możliwości nielegalnego finansowania kampanii KO na billboardach WOŚP. Dostałam odpowiedź, że zrobi to, ale dopiero po wyborach, kiedy PKW sprawdza finanse wyborcze partii politycznych - powiedziała PAP łódzka społeczniczka i kandydatka PiS do Sejmu Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

fot. Włodzimierz Wasyluk / / FORUM

Zawiadomienie do PKW o możliwości nielegalnego finansowania kampanii wyborczej KO na plakatach WOŚP kandydatka złożyła 2 października.

"Dostałam teraz odpowiedź, że PKW zajmie się tym, ale dopiero po wyborach. Wówczas PKW sprawdza finanse wyborcze partii politycznych. Trochę to dziwne, że odpowiedź z PKW z datą 4 października tego roku dostałam oficjalnie mailem dopiero 11 października" - powiedziała PAP w czwartek przed południem Wojciechowska van Heukelom. W zawiadomieniu domagała się sprawdzenia, czy bilbordy WOŚP z hasłem "Pokonajmy zło. Wygramy" są nielegalnym finansowaniem kampanii wyborczej opozycji, szczególnie KO.

"Doskonale wiem, że, jeśli uważam, iż komitet wyborczy KO dopuścił się czynu zabronionego, powinnam zawiadomić prokuraturę, - o czym przypomniała mi w piśmie PKW wskazując, że komisja zajmuje się kontrolą finansowania kampanii - ale właśnie o to chodzi, aby PKW sprawdziła, czy nie mamy do czynienia z nielegalnym finansowaniem kampanii" - mówiła. "Bardzo się cieszę z tej odpowiedzi, ponieważ uważam, że jest duża szansa na to, iż ewentualne potwierdzenie ukrytego finansowania kampanii Koalicji Obywatelskiej na plakatach WOŚP, zaowocuje obciążeniem za to KO" - zaznaczyła społeczniczka.

Plakaty WOŚP pojawiły się kilka tygodni temu dni temu, na kilka miesięcy przed następnym finałem. Na szaro-czarnym tle bilbordu są pomarańczowo-ogniste litery "Pokonajmy zło". Pod spodem napisy: "Wygramy", przy czym pierwsze pięć liter utrzymane są w stylistyce "płonących", a dwie ostatnie czyli "my" są biało-czerwone. Obok duże logo-serce WOŚP. Na dole plakatu małym literami napisano, że to kampania przeciwko sepsie.

Zdaniem kandydatki PiS jest sporo argumentów, które świadczą o ukrytym przekazie wyborczym plakatów. "Chociażby stylizacja liter, akcentowanie poszczególnych liter, małe słowo +sepsa+, które miałoby być teoretycznie istotą przekazu, w tym przekazie ginie. Słowa +zwalczymy zarazę+ jest językiem nienawiści w tym przypadku, bo kojarzy się z wcześniejszymi deklaracjami polityków, a sepsa - co do zasady - nie jest zarazą" - argumentowała kilkanaście dni temu w rozmowie z PAP łódzka społeczniczka.

"Oburza mnie, że dzieci i inni wolontariusze, w dobrej wierze, zbierają do puszek pieniądze, które w jakiejś części mogły zostać wykorzystywane do takiej ukrytej kampanii wyborczej" - mówiła. "Poważne wątpliwości budzi duża aktywność samego lidera WOŚP Jerzego Owsiaka na marszu partyjnym, organizowanym w dniu 1 października 2023 roku w Warszawie oraz jego oficjalne poparcie dla działań lidera PO Donalda Tuska" - powiedziała Wojciechowska van Heukelom.

WOŚP nie odniosła się jeszcze oficjalnie od sprawy odpowiedzi PKW na skargę łódzkiej społeczniczki. Na profilu WOŚP na FB pojawiła się informacja o kampanii prozdrowotnej "Wygramy z sepsą". "Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą kampanią +Wygramy z sepsą+. Mamy nadzieję, że obecny system opieki zdrowotnej zrozumie, jak ważny problem do rozwiązania stanowi sepsa, a z drugiej strony jak niewiele trzeba, aby go rozwiązać (...)" - podała WOŚP.

Na końcu postu umieszczono informację: "Koszty kampanii billboardowej są poniesione z pieniędzy zbiórkowych i jest to zgodne z przepisami ustawy o zbiórkach publicznych. Stanowią nieco ponad 1 procent zebranych pieniędzy. Tak jak w trakcie zakupu sprzętu, tak i przy tej kampanii billboardowej, otrzymaliśmy duże rabaty od właścicieli powierzchni reklamowych. Nasza akcja billboardowa to zwrócenie uwagi wszystkim Polakom, że z sepsą możemy wygrać" - przekazała na FB WOŚP.

Autor: Hubert Bekrycht