Niektórzy z RPP chcieli obniżenia stóp w najbliższych miesiącach

Rada Polityki Pieniężnej szykuje się do obniżek stóp procentowych Zapewne już we wrześniu Rada Polityki Pieniężnej dokona pierwszego cięcia stóp procentowych. Stanie się to, choć inflacja CPI wciąż znajduje się w okolicach 10% i raczej nieprędko (jeśli w ogóle) powróci do 2,5-procentowego celu.