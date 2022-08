Niektórzy członkowie RPP boją się wolniejszego spadku CPI wobec możliwości luzowania fiskalnego

Wnorowski (RPP): Podwyżki stóp we wrześniu, może jeszcze w październiku. Koniec cyklu bliski

Podwyżki stóp procentowych możliwe są we wrześniu, może jeszcze w październiku; koniec cyklu zacieśniania jest bliski - powiedział w Radiu Maryja członek RPP Henryk Wnorowski. Dodał, że inflacja w sierpniu może wynieść tyle co w lipcu, czyli ok. 15,6 proc., a od września CPI będzie delikatnie spadać.