Niektóre spółki z grona BigTech zawiodły inwestorów. Wysoka niepewność utrzymuje się

Niektóre spółki z grona BigTech zawiodły inwestorów w I kwartale - w szczególności Amazon, który w tym okresie zanotował stratę. Według analityków wciąż przybywa czynników ryzyka dla przyszłych wyników spółek technologicznych, takich jak wojna w Ukrainie czy rosnąca inflacja.

Amazon rozczarował inwestorów na kilku poziomach. Spółka w I kwartale poniosła stratę w wysokości 3,8 mld dolarów, choć analitycy prognozowali podobny wynik, ale na plusie. Amazon zanotował pierwszą kwartalną stratę od siedmiu lat. Przed rokiem spółka miała 8,1 mld dol. zysku. Przychody wyniosły 116,44 mld dol. i choć były zgodne z oczekiwaniami, to wzrosły w ujęciu rdr o 7 proc., najmniej od dwóch dekad.

„To był trudny kwartał dla Amazona, ponieważ trendy we wszystkich kluczowych obszarach działalności zmierzały w złym kierunku dla firmy, a prognozy na drugi kwartał nie są dobre” – powiedział główny analityk Insider Intelligence, Andrew Lipsman.

Amazon prognozuje, że w drugim kwartale pokaże między 116 a 121 mld USD przychodów. To mniej niż zakładali analitycy, których średnie oczekiwania oscylowały wokół 125,5 mld USD przychodów. Przychody Amazona z reklam wyniosły 8,17 mld USD. Koncern dopiero od niedawna przedstawia tę pozycję wynikową. W czwartym kwartale przychody Amazona wyniosły 31 mld USD.

Inwestorzy wyniki ocenili surowo - na piątkowej sesji kurs akcji spadł o 14 proc. Na zamknięciu wtorkowej sesji akcje Amazona kosztowały 2 485,07 dol., ustanawiając 52-tyg. minimum.

Zarząd spółki podał, że wydatki firmy wzrosły, ponieważ oferowała wyższe płace, aby przyciągnąć pracowników. Centrum logistyczne w Nowym Jorku zagłosowało za utworzeniem pierwszego amerykańskiego związku zawodowego w ramach Amazona. Wyższe ceny paliw grożą zmniejszeniem dochodu rozporządzalnego konsumentów i wzrostem kosztów dostaw.

Dyrektor generalny Andy Jassy powiedział, że firma w końcu zatrudniła odpowiednią liczbę osób do obsługi magazynów, których pojemność również jest wystarczająca. Teraz spółka zamierza pracować nad poprawą produktywności.

„Może to zająć trochę czasu, zwłaszcza gdy walczymy z presją inflacyjną i problemami w łańcuchach dostaw. Widzimy zachęcający postęp w wielu wymiarach obsługi klienta, w tym w zakresie szybkości dostaw, ponieważ zbliżamy się teraz do poziomów, nie widzianych od miesięcy bezpośrednio poprzedzających pandemię na początku 2020 r.” - napisał Jassy w komunikacie prasowym.

Dyrektor finansowy Brian Olsavsky powiedział, że firma zanotowała o 6 mld USD wyższe koszty (w dużej części związane z wyższymi płacami i cenami paliw) niż rok wcześniej. Olsavsky powiedział, że inwazja Rosji na Ukrainę przyczyniła się do wzrostu cen paliw.

„ Alphabet jest postrzegany jako jedna z najbardziej izolowanych firm w branży reklamowej ”

Oczekiwaniom inwestorów nie sprostał także Alphabet, największy na świecie dostawca usług wyszukiwania i wideo, choć skala rozczarowania nie była tak duża, jak w przypadku Amazona.

Zysk na akcję spółki-matki Google’a wyniósł w I kw. 24,62 USD. na akcję. Wynik był o 5 proc. niższy od rynkowych oczekiwań. Alphabet nie sprostał oczekiwaniom także pod względem przychodów. W I kw. ta pozycja w raporcie finansowym wyniosła 68,01 mld USD. Rynek oczekiwał przychodów w wysokości 68,11 mld USD. W porównaniu do poprzedniego roku przychody firmy wzrosły 23 proc., ale spółka nie spełniła oczekiwań po raz pierwszy od IV kw. 2019 r.

Notowania akcji zanotowały po wynikach dwie kolejne spadkowe sesje z ponad 3-proc. przeceną. Na zakończenie tygodnia kurs akcji spadł do 2 282 dol., najniższego poziomu w tym roku. Choć wyniki Alphabetu tylko nieznacznie rozminęły się z oczekiwaniami, to warto zwrócić uwagę, że w ostatnich dwóch lat spółka notowała rekordowe wyniki, gdy pandemia nakłoniła konsumentów do zwiększonego zainteresowania internetem. Choćby utrzymanie wyników na rekordowym poziomie wydaje się niezwykle trudne, kiedy w obliczu wojny w Ukrainie, rosnącej inflacji i niedoborów produktów, reklamodawcy ograniczają wydatki na kampanie marketingowe.

David Wagner, menedżer portfela w Aptus Capital Advisors, wyraził rosnące obawy dotyczące otoczenia makro, które wpływają na wyniki firmy.

„Alphabet jest postrzegany jako jedna z najbardziej izolowanych firm w branży reklamowej w porównaniu z innymi firmami, ale czasami nadal możesz posiadać najlepszy dom w najgorszej okolicy” – powiedział.

Przychody reklamowe serwisu YouTube wyniosły 6,87 mld USD., wobec oczekiwanych 7,51 mld USD. Nieznacznie powyżej oczekiwań znalazły się przychody z usług chmurowych Google - 5,82 vs 5,76 mld USD.

Dyrektorka finansowa Alphabet Ruth Porat powiedziała, że jest zbyt wcześnie, aby przewidywać, kiedy sprzedaż, spowolniona przez wojnę, może wzrosnąć i ostrzegła, że umacniający się dolar amerykański jeszcze bardziej zaszkodzi sprzedaży w bieżącym kwartale.

Porat powiedziała, że wojna w Ukrainie miała „ogromny wpływ” na przychody z reklam w YouTube, ponieważ firma wstrzymała sprzedaż reklam w Rosji, a reklamodawcy, zwłaszcza w Europie, wycofali się z wydatków na reklamy.

Według prognoz Insider Intelligence Google zdobędzie w 2022 r. 29 proc., czyli wiodący udział, w globalnym rynku reklam online o wartości 602 mld USD.

Wysoko na liście zagrożeń, przed którymi stoi firma, znajdują się też liczne procesy sądowe i dochodzenia w sprawie tego, czy firma Google angażowała się w działania antykonkurencyjne za sprawą swojej wiodącej pozycji na rynku reklamy online.

Meta i Microsoft przebiły oczekiwania

Negatywne reakcje inwestorów na wyniki Amazona i Alphabet złagodziły wzrosty kursów Mety (spółka-matka Facebooka) i Microsoftu.

Zysk Meta na akcję wyniósł w pierwszym kwartale 2,72 USD, wobec 2,56 USD na akcję oczekiwanych przez analityków. Przychody koncernu wyniosły 27,91 mld USD, a rynek szacował je na 28,2 mld USD.

Liczba dziennych użytkowników (DAU) portalu Facebook wyniosła 1,96 mld, wobec oczekiwań na poziomie 1,95 mld. Miesięczna liczba użytkowników wyniosła 2,94 miliarda i był to wynik o 30 mln osób niższy od szacunków Wall Street.

Meta straciła około połowę swojej kapitalizacji rynkowej od początku roku, po gorszym od oczekiwań raporcie za IV kw. 2021 roku, kiedy liczba aktywnych użytkowników Facebooka spadła po raz pierwszy w historii. Po publikacji raportu za I kw. w środę akcje spółki wzrosły o ponad 20 proc. do wtorkowego zamknięcia.

„Myślę, że z uwagi na wyniki Google’a, oczekiwania wobec Mety były obniżone. Kiedy rynki zobaczyły EPS powyżej szacunków, to myślę, że niektórzy z sceptycznych inwestorów postanowili wrócić” – powiedział Rick Meckler, partner w Cherry Lane Investments.

Meta prognozuje przychody w II kw. między 28 a 30 mld USD. Średnio analitycy spodziewają się, że przychody w bieżącym kwartale wyniosą 30,63 mld USD. Prezes Mety Mark Zuckerberg powtórzył również wcześniejsze ostrzeżenia, dotyczące wyzwań związanych z przejściem w kierunku takich funkcji, jak krótkie wideo Reels, które generują mniejsze przychody z reklam niż inne formaty.

„To dobra wiadomość, że Meta w jakiś sposób zdołała utrzymać wzrost DAU. Jednak wzrost liczby aktywnych użytkowników w ujęciu miesięcznym szybko spowalnia. Kilka kwartałów temu Meta mogła liczyć na rynki rozwijające się, aby utrzymać wysoki poziom wzrostu, ale prawdopodobnie nawet te możliwości wzrostu zaczną się wyczerpywać” – powiedziała Debra Williamson, analityczka Insider Intelligence.

W czasie telekonferencji z analitykami dyrektor finansowy Dave Wehner ocenił, że czynnikami ryzyka dla przyszłych wyników jest spowolnienie w handlu online, po szybkim wzroście podczas pandemii Covid-19, a także utratę przychodów w Rosji i zmniejszenie popytu na reklamy w warunkach globalnej niepewności gospodarczej.

Natomiast Microsoft oczekuje mocnego zakończenia upływającego w czerwcu roku obrotowego, dzięki dynamicznie rozwijającemu się biznesowi w chmurze. Firma utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu przychodów z usług chmurowych (przede wszystkim Azure), które były wyższe niż rok wcześniej o 46 proc. Łączne przychody dywizji Intelligent Cloud wzrosły rdr o 26 proc., do 19,05 mld USD. To wyniki nieznacznie lepsze od oczekiwań rynku.

Wyniki pozwoliły odbić się notowaniom akcji z najniższego w tym roku poziomu. W ciągu pięciu sesji od publikacji raportu kwartalnego kurs poszedł z w górę z 270,22 do 281,77 dol.

Skorygowany zysk na akcję Microsoftu w I kw. wyniósł 2,22 USD - podała spółka w raporcie kwartalnym. To wynik lepszy od konsensusu na poziomie 2,19 USD - o 1,3 proc. wyższy od prognoz analityków, zebranych przez serwis Refinitiv.

Azure i internetowe wersje pakietu Office to według analityków silniki stałego wzrostu firmy, które pomagają chronić Microsoft przed słabością łańcucha dostaw, która szkodzi dostępności komputerów i konsol Xbox.

Wyniki Apple'a niejednoznacznie

Kłopoty w łańcuchu dostaw oraz rosnące koszty zwiększyły niepewność wobec przyszłych zysków Apple'a. Producent Iphonów jest liderem pod względem wartości rynkowej - kapitalizacja spółki, której kurs akcji spadł w tym roku umiarkowane 10,2 proc. - wynosi 2,58 bln dolarów.

Zysk na akcję Apple wyniósł w I kwartale 1,52 USD, wobec prognozowanych 1,43 USD. Przychody Apple wzrosły rdr w kończącym się 31 marca kwartale o prawie 9 proc., do 97,28 mld USD. Konsensus zakładał przychody na poziomie 93.89 mld USD. Wzrost sprzedaży może uspokoić obawy inwestorów, że pogarszające się warunki makroekonomiczne mogą zmniejszyć popyt na smartphony i komputery z najwyższej półki.

Spółka nie podaje prognoz na kolejny kwartał. Tego zwyczaju firma zaprzestała w lutym 2020 roku, tłumacząc się niepewności związaną z rozpoczynającą się wtedy pandemią Covid-19.

Dyrektor finansowy Apple’a Luca Maestri ostrzegł podczas wideokonferencji, że wojna w Ukrainie, która skłoniła Apple do wstrzymania działalności w Rosji, w II kwartale znacznie obniży sprzedaż. Zaszkodzą również problemy z łańcuchami dostaw, przez które sprzedaż będzie niższa o 4-8 mld dol.

Maestri ocenił, że problemy z łańcuchem dostaw i niedobory chipów zostały pogłębione przez lockdown z powodu Covid-19 w Szanghaju w Chinach. Dodał, że pandemia wpłynęła również negatywnie na popyt w Chinach.

CEO Tim Cook powiedział, że prawie wszystkie chińskie fabryki zajmujące się końcowym montażem produktów Apple zostały ponownie uruchomione po niedawnych zamknięciach z powodu pandemii Covid-19, ale firma nie będzie prognozować, kiedy skończy się niedobór chipów, który dotyczy głównie starszych produktów.

Przychody ze sprzedaży iPhone wyniosły 50,57 mld USD wobec 47,88 mld USD konsensusu (wzrost rdr o 5,5 proc.). Przychody z usług wzrosły o 12,4 proc., do 8,81 mld USD. Rynek szacował je na 9,05 mld USD. Maestri powiedział, że wzrost sprzedaży usług spowolni od II kwartału, jednak pozostanie w przedziale dwucyfrowym. Przytoczył kilka czynników, w tym bardziej niekorzystne kursy walut.

Sezon wyników lepszy od oczekiwań

Na tle rynku wyniki firm technologicznych o najwyższej kapitalizacji nie wyróżniają się na plus, jak w poprzednich latach. Spośród 275 spółek z indeksu S&P 500, które podały zyski do końca poprzedniego tygodnia, 80,4 proc. przekroczyło oczekiwania Wall Street. Analitycy oceniają sezon wyników za I kw. za lepszy od oczekiwań. Jeśli nie przekłada się to na wzrost kursów to dlatego, że na dużą niepewność związaną z przyszłymi wynikami. Czynników ryzyka nie brakuje - wystarczy wymienić gospodarcze spowolnienie w konsekwencji agresji Rosji na Ukrainę, zacieśnianie polityki monetarnej przez banki centralne pod wpływem rosnącej inflacji czy restrykcje covidowe w Chinach.

„Pomimo tego, że postrzegamy dotychczasowe raporty jako solidne, pozytywne wyniki wydają się być przyćmione przez niektóre z obaw wyższego rzędu, związanych na przykład z inflacją i Fedem” - powiedział Brian Belski, analityk z BMO.

„Myślę, że wiele osób chce wierzyć, że wyniki wyciągną nas z problemów, ale to nie one nas w nie wpakowały. Rzeczywistość jest taka, że przed nami wciąż jest tak wiele przeciwności w otoczeniu makro” – powiedziała szefowa strategii inwestycyjnej w SoFi Liz Young. (PAP Biznes)

