Niejasne finanse parti Grzegorza Brauna. PKW odrzuciła sprawozdanie

PKW znów odrzuciła sprawozdanie partii posądzanej o prorosyjskie poglądy, stwierdzając m.in., że nie wie, co działo się na jej licznych kontach bankowych - informuje czwartkowa "Rzeczpospolita".

fot. Łukasz Błasikiewicz / / Sejm RP

"Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że wykazane w sprawozdaniu oraz w części przedłożonych dokumentów dane nie odpowiadają stanowi faktycznemu oraz że do sprawozdania nie zostały załączone wszystkie dokumenty wymagane we wskazanym wyżej rozporządzeniu" – głosi fragment uzasadnienia do uchwały, którą w poniedziałek przyjęła PKW. Odrzuciła w niej sprawozdanie finansowe Konfederacji Korony Polskiej (KKP) za 2021 rok.

KKP to zarejestrowana w 2020 roku partia współtworząca Konfederację. Jej liderem jest budzący wiele kontrowersji poseł Grzegorz Braun. I nie jest to pierwszy raz, gdy PKW odrzuca jej sprawozdanie finansowe.

Jak opisuje "Rz", w 2021 roku partia miała 42 konta, zaś PKW nie miała pewności, czy wykonywano na nich operacje, a jeśli tak, to jakie. "Partia przesłała w całości historie operacji bankowych wyłącznie sześciu jej rachunków bankowych, a w przypadku pozostałych trzydziestu sześciu jedynie częściowe zestawienie historii tych rachunków bankowych, nie obejmujące jednak całego okresu sprawozdawczego" – pisze PKW. I dodaje, że w związku z tym "niemożliwe było jednoznaczne zweryfikowanie wszystkich transakcji wykonanych w okresie sprawozdawczym".

Formalnym powodem odrzucenia sprawozdania ponownie było zlecanie zakupów u osób fizycznych, a następnie zwracanie im pieniędzy przelewem. Ponadto partia przyjęła około 500 zł od osób mieszkających za granicą. Zgodnie z ustawą o partiach politycznych również stanowi to przesłankę do odrzucenia sprawozdania - informuje "Rzeczpospolita".(PAP)

reb/ mark/