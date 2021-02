Niedzielski uspokaja nauczycieli: szczepionka AstraZaneca jest bezpieczna

fot. Krystian Maj / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Szczepionka firmy AstraZeneca na pewno nie jest gorsza, to preparat nowoczesny, najwyższej jakości, spełniający wszystkie parametry bezpieczeństwa. Daje skuteczność ochrony przed zakażeniem, jak szczepionka na grypę - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia pytany był w Polskim Radiu 24 o szczepionkę przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca. We wtorek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk, że szczepionką tej firmy w pierwszym etapie będą szczepieni wyłącznie nauczyciele.

"Mamy do czynienia z w pełni przebadaną szczepionką. Ta szczepionka przeszła wszystkie cztery fazy badań klinicznych. Chciałem też zwrócić uwagę, że mówiąc o każdej szczepionce, powinniśmy mieć na myśli dwa parametry. Jeden, o którym często mówimy, to skuteczność ochrony przed zakażeniem i tutaj dotychczasowe badania wskazują mnie więcej poziom 60-70 proc., co też przypomnę odpowiada temu jak skuteczna jest szczepionka na zwykłą grypę" - powiedział Niedzielski.

"Drugim parametrem, o którym mniej mówimy, który jest bardzo ważny i myślę, że od niego powinno się zaczynać rozmowy, to jest parametr, który mówi o ochronie przed ciężkimi dolegliwościami, przed ciężkim przechodzeniem choroby. I wszystkie szczepionki, które są dopuszczane przez EMA (Europejska Agencja Leków - PAP) mają blisko 100 proc. efektywność w tym zakresie" - wskazał minister zdrowia.

"Na pewno (szczepionka firmy AstraZeneca - PAP) nie jest gorsza, ma mniejszą skuteczność w zakresie odporności na zakażenia, ale chroni wszystkich przed tym najcięższym przebiegiem, więc jest to preparat nowoczesny, najwyższej jakości i absolutnie spełniający wszystkie parametry bezpieczeństwa" - podkreślił.

Jak mówił, ten punkt widzenia został wzięty podczas poniedziałkowego spotkania z radą medyczną przy premierze. Podał, że Rada Medyczna wydała dwa zalecenia. Pierwsze to zalecenie, które dotyczy stosowania tej szczepionki u osób poniżej 60. roku życia.

"Nie wynika to z tego, że mamy stwierdzone jakieś niebezpieczeństwa dla osób, które są starsze. Przypomnę, że w swoim podstawowym zaleceniu AstraZeneca mówi, że ten preparat jest możliwy do stosowania dla wszystkich powyżej 18. roku życia i robi tylko jedno zastrzeżenie, że powyżej 55. roku życia nie było zbadanych wiele osób. Nie ma żadnych dowodów, że jest mniejsza skuteczność, że jest jakieś niekorzystne oddziaływanie, tylko, że ma jeszcze przebadanej dużej populacji" - powiedział Niedzielski. Podał, że tam była grupa zaledwie powyżej 1000 osób, która była w wieku 55+.

Drugie stwierdzenie - jak mówił - odnosi się do nauczycieli. "To jest stwierdzenie, które mówi, że ze względu na to, że chcemy szybkiego powrotu naszych dzieci do edukacji standardowej, nie tylko zdalnej bądź hybrydowej, to wydaje się, że ten preparat powinien być zastosowany nie kończąc nawet grupy seniorów, bo w grupie seniorów jesteśmy teraz w wszczepianiu osób miedzy 70 a 80 rokiem życia" - wskazał.

"Żeby przyspieszyć ten powrót do normalności była taka rekomendacja Rady Medycznej, by właśnie te grupy inne - to są nauczyciele, to są funkcjonariusze, to są ewentualnie też chorzy przewlekle - miały możliwość zaszczepienia się wcześniej, zanim zostaną wyszczepione grupy seniorów" - powiedział. Podał, że wyszczepienie seniorów powyżej 60. roku życia zajmie co najmniej kwiecień i maj, bo - jak zaznaczył - kolejne kohorty wiekowe są coraz bardziej liczne.

Rada Medyczna przy premierze rekomenduje szczepienie nauczycieli do 60 lat szczepionką firmy AstraZeneca

Rada Medyczna przy premierze rekomenduje szczepienia u osób zakwalifikowanych w Narodowym Programie Szczepień do grupy Ic, m.in. nauczycieli poniżej 60 lat, preparatem firmy AstraZeneca - wynika ze stanowiska Rady Medycznej przekazanej w środę PAP.

Natomiast nauczycieli powyżej 60 lat Rada zaleca szczepić zarejestrowanymi preparatami mRNA - firmy Pfizer/BioNTech i Moderny.

"Rada Medyczna - w obecnej sytuacji epidemiologicznej i dostępności szczepionek - rekomenduje ze względu na konieczność ochrony w związku z niezbędnym otwarciem szkół przyspieszenie szczepień w grupie nauczycieli i rozpoczęcie szczepień nowo zarejestrowaną w UE szczepionką AstraZeneca u osób zakwalifikowanych w Narodowym Programie Szczepień do grupy Ic" - wynika ze stanowiska Rady przekazanej PAP.

Rada wskazała też w nim, że analiza dostępnych danych, przedstawionych organom rejestracyjnym przez producenta pokazuje, że szczepionka ta chroni 60 proc. osób zaszczepionych przed zachorowaniem, wszystkie osoby szczepione chroni przed ciężkim przebiegiem, hospitalizacją i zgonem.

"Ze względu na przedstawione wyniki badań klinicznych dotyczące szczepionki firmy AstraZeneca Rada Medyczna rekomenduje stosowanie jej u osób w wieku do 60. r.ż." - stwierdzili przedstawiciele Rady.

Natomiast w związku z brakiem badań u osób starszych rekomenduje przeniesienie czynnych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i średnich w wieku powyżej 60. roku życia do grupy Ia i szczepienie zarejestrowanymi szczepionkami opartymi o technologie wykorzystujące mRNA

Broniarz: Nie deprecjonujemy szczepionki AstraZeneca, emocje to wynik fatalnego przekazu informacji

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego pytany był w środę w Polsat News o szczepionkę przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca i swoje wypowiedzi na jej temat w mediach społecznościowych. We wtorek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował, że szczepionką tej firmy w Polsce będą szczepione osoby w wieku 18-60 lat oraz, że w pierwszym etapie będą szczepieni wyłącznie nauczyciele.

Po tej informacji Broniarz napisał na Twitterze: "Żądamy skutecznej szczepionki a nie eksperymentowania na nauczycielach i pracownikach oświaty!! Którą szczepionką szczepił się rząd?". Później napisał zaś: "Nie deprecjonujemy tej szczepionki. Wiemy, ze jest dopuszczona do użytku. Niepokój środowiska jest spowodowany fatalna komunikacja strony rządowej, bo przekaz po wczorajszej konferencji był taki: jest szczepionka nieodpowiednia dla seniorów, to dajmy ja nauczycielom".

W środę prezes ZNP pytany o te wpisy przypomniał, że związek od wiosny ubiegłego roku zabiegał o powszechne szczepienie nauczycieli. "Trzy tygodnie temu spotkaliśmy się z panem ministrem Dworczykiem. Usłyszeliśmy, że nie ma szans na szczepienie nauczycieli wcześniej niż pod koniec kwietnia, na początku maja. I nagle usłyszeliśmy, ze oto od poniedziałku nauczyciele mają być szczepieni, szczepionką, która - jak mówi także urząd regulacji leków - efektywność szczepienia osób do 55 roku życia" - zauważył.

Jak mówił, to "przekaz pana ministra Dworczyka wywołał te emocje". "Przekaz ten był przez nauczycieli odebrany bardzo negatywnie. Mój wpis na Twitterze był taką próbą podsumowania tego, co w kilkuset tysiącach wpisów się pojawiło" - powiedział.

"My nie kwestionujemy szczepionek, nie polemizujemy z tymi szczepionkami. Zadajemy tylko pytanie, co stało się między końcówką stycznia, kiedy mówiło się nam, że nie ma żadnych szans na wasze szczepienia, a przekazem ministra Dworczyka: będziecie szczepieni od poniedziałku, tyle tylko, że szczepionką AstraZeneca. To jest trochę tak - przepraszam za porównanie - jakbym rozmawiał z głodnym i potrzebującym człowiekiem i powiedział: Wie pan, mam kanapkę, ale ja tej kanapki zjeść nie mogę, to dam ją panu. Owszem, on pewnie z tego skorzysta, tylko ten przekaz nie będzie wynikał z empatii, ze zrozumienia, ze współczucia, z chęci pomocy tylko ze zwykłego zbiegu okoliczności. Tak samo my to traktujemy" - wyjaśnił Broniarz.

Powtórzył, że ZNP nie deprecjonuje szczepionki. "Nie jesteśmy fachowcami. Wierzymy, że to, co mówi urząd regulacji, lekarze, jest niekwestionowane, ale zwracamy uwagę na to, co mogło być wielkim medialnym sukcesem tego rządu, który odpowiada na apel ZNP, znajduje szczepionkę i daje ją nauczycielom, stało się porażką medialną i przyczyną takich emocjonalnych reakcji wielu tysięcy nauczycieli" - wskazał. Jak mówił, cóż stało na przeszkodzie by trzy tygodnie temu przekazać nauczycielom, że będą szczepieni szczepionką firmy AstraZeneca. "Te emocje to wynik fatalnego przekazu ministra Dworczyka" - dodał.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka, Klaudia Torchała