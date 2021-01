Niedzielski o zmarnowanych szczepionkach: Rażące zaniedbanie, wyjaśniamy sprawę

fot. Adam Guz / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Zostawienie szczepionek przeciwko COVID-19 na recepcji można określić rażącym zaniedbaniem – powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Wyjaśniamy sprawę, będziemy się chcieli jej przyjrzeć w trybie kontrolnym – dodał.

We wtorek "Gazeta Wyborcza" opublikowała artykuł, z którego wynika, że warszawska placówka Luxmedu musi wyrzucić 90 dawek szczepionki przeciw COVID-19, bo przesyłka, którą należało natychmiast umieścić w chłodni, leżała w recepcji kilka godzin.

Komentując to podczas konferencji prasowej, Niedzielski powiedział, że "w pewnym sensie doszło do rażącego zaniedbania, bo tylko tak można określić zostawienie szczepionek na recepcji".

Podkreślił jednocześnie, że Agencja Rezerw Materiałowych wywiązała się ze wszystkich zobowiązań, a zaniedbanie to leży po stronie firmy Luxmed lub kuriera, który dostarczał przesyłkę.

"My tę sprawę na razie wyjaśniamy, bo jesteśmy na świeżo po otrzymaniu informacji, ale wydaje się, że będziemy się chcieli przyjrzeć temu w trybie kontrolnym" – wskazał szef MZ. Dodał, że resort, Narodowy Fundusz Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny zbierają wyjaśnienia. "Po ich uzyskaniu zdecydujemy, co dalej" – zapowiedział.

Zwrócił również uwagę, że "ryzyko jest nieodłącznym elementem, szczególnie w przypadku tak skomplikowanego łańcucha dostaw, jak ten związany ze szczepionkami Pfizera, które wymagają zabezpieczenia temperatury".

Ale – dodał – "to ryzyko nie usprawiedliwia niedbałości, a pierwsza ocena tej sytuacji to jednak niedbalstwo, a nie coś, co przydarzyło się przypadkiem".

"Zleciłem zbadanie możliwych instrumentów prawnych, którymi dysponuję, żeby rozliczyć odpowiedzialność" – poinformował. (PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk

