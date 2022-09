Niedzielski o doniesieniach o swojej dymisji: jestem do dyspozycji premiera i prezesa partii

Morawiecki: Chcemy powrócić do współpracy z Węgrami

Stosunek do wojny mocno poróżnił Grupę Wyszehradzką; szanując wrażliwość ukraińskich przyjaciół chcemy powrócić do współpracy w ramach tego gremium, jak i do wspólnych działań z Węgrami - zapowiada w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" premier Mateusz Morawiecki.