Niedzielski: Za kilka dni ruszy rejestracja na szczepienia osób w wieku 69 lat

Kuczmierowski: Do Polski dotarła dostawa 380 tys. szczepionek od Pfizera i 230 tys. od AstryZeneki

W poniedziałek rano do Polski dotarła dostawa ok. 380 tys. dawek szczepionki firmy Pfizer i 230 tys. od firmy AstraZeneca – poinformował PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Dodał, że w tym tygodniu spodziewa się jeszcze ok. 60 tys. szczepionek AstryZeneki.