Niedzielski: W tym tygodniu nie należy się spodziewać zmniejszenia liczby zachorowań

Dworczyk: Chcemy, by szpital na PGE Stadionie Narodowym był gotowy za kilka dni

Chcemy, by szpital tymczasowy dla chorych na Covid-19 na PGE Stadionie Narodowym był gotowy do funkcjonowania jak najszybciej; to kwestia dni nie tygodni - zapewnił szef KPRM Michał Dworczyk. Zaznaczył, że "to nie jest szpital na teraz", bo służba zdrowia mimo trudności nadal działa.