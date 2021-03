Niedzielski: Sytuacja na Śląsku jest krytyczna. Będzie relokacja pacjentów

fot. Krystian Maj / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Sytuacja na Śląsku jest krytyczna pod względem zachorowań i hospitalizacji, relokujemy pacjentów do innych województw - poinformował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia brał w środę udział w wojewódzkim sztabie kryzysowym w Katowicach. "Sytuacja na Śląsku jest krytyczna. Krytyczna pod względem zarówno liczby zachorowań, zarówno liczby hospitalizacji, ale też pewnej perspektywy, tzn. że te moce, które były systematycznie i są przez pana wojewodę przeznaczane na walkę z COVID-19, powoli te moce się wykańczają" - oświadczył po spotkaniu Niedzielski.

Jak poinformował minister zdrowia, głównym tematem spotkania był temat realokacji pacjentów. "Ustaliliśmy kilka reguł, kilka zasad, które w najbliższych dniach będą w województwie śląskim stosowane i oczywiście będą stosowane dzięki dobrej współpracy z ościennymi województwami, które już w tej chwili zadeklarowały możliwości przyjmowania pacjentów" - powiedział.

Niedzielski przekazał, że będą dwa typy realokacji. "Pierwszy typ realokacji, nazywamy ją roboczo +realokacją kołową+, tj. wykorzystanie transportu sanitarnego czy zespołów ratownictwa medycznego i ta realokacja już się w tej chwili dzieje" - powiedział.

Jak dodał, "ona przede wszystkim dotyczy nowych pacjentów". "To są okolice Częstochowy i okolice zachodniej ściany regionu śląskiego. Pacjenci z tych regionów, czyli okolic Częstochowy i zachodniej części regionu, są transportowani odpowiednio: do Radomska i odbywa się to w sposób, że pacjenci się triażowani w Częstochowie, a następnie po tym triażu właśnie przesyłani do szpitala w Radomsku. Dzisiaj będzie to prawie 20 osób. Jeżeli chodzi o zachodnią ścianę regionu - to tutaj współpracujemy ze szpitalem w Kędzierzynie-Koźlu, który będzie przyjmował pacjentów i już bezpośrednio transportem systemowym przyjmuje pacjentów. Liczymy, że do końca tego tygodnia w obu tych lokacjach blisko 150-170 pacjentów z całego Śląska będzie realokowanych" - mówił Niedzielski.

"Niezależnie od tego, bo tu mówimy o pacjentach nowych, widzimy potrzebę udrożnienia czy ulgi dania tej infrastrukturze, która na Śląsku jest bardzo intensywnie wykorzystana do leczenia pacjentów i w tym przypadku będziemy chcieli, oprócz transportu kołowego, zastosować również transport lotniczy" - powiedział szef resortu zdrowia.

Niedzielski powiedział na konferencji prasowej, że rząd będzie chciał do transportu pacjentów z Covid-19 zastosować również transport lotniczy.

"W stan gotowości zostały postawione wszystkie na południu załogi Lotniczego Pogotowia Ratowniczego, one z tryby pracy standardowej przechodzą do trybu 24-godzinnego" - powiedział Niedzielski.

Dodał, że analizie zostały poddane czasy dolotu załóg lotniczych ze wszystkich południowych baz w Polsce. "Mamy dodatkowych sześć zespołów, które będą pełnił dyżury" - przekazał szef resortu zdrowia.

Dodał, że intencją jest dokonanie "przeglądu" pacjentów, którzy są szpitalach i ewentualna decyzja o transporcie.

Jak mówił Niedzielski, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jest przygotowane do transportu zarówno pacjentów w najcięższym stanie, ponieważ śmigłowce wyposażone są w odpowiednie instalacje, jak i transportu pacjentów, którzy nie korzystają z respiratorów i są wspomagani leczeniem tlenowym.

"Jest gotowość LPR do wykonywania takich zleceń, które będą po przeglądzie pacjentów wskazywały ewentualnie tych, którzy będą podlegali tej realokacji" - podsumował Niedzielski.

"Śląskie może liczyć na wsparcie innych województw"

Niedzielski na konferencji prasowej w środę ocenił, że sytuacja pandemiczna w woj. śląskim jest bardzo trudna i problemy "nie mogą być rozwiązane w skali jednego regionu".

Dlatego w walkę z pandemią na Śląsku włączą się inne województwa. Szczególnie woj. opolskie i łódzkie – poinformował. "Woj. śląskie może liczyć na wsparcie i mam nadzieję, że to wsparcie będzie odczuwalne" – powiedział Niedzielski.

Towarzyszący mu wojewoda śląski Jarosław Wieczorek przyznał, że na Śląsku, w środę zanotowano ponad 6092 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, najwięcej od początku pandemii.

Ocenił, że ta liczba pokazuje bardzo wysoką dynamikę zakażeń – tydzień temu, w środę zdiagnozowano 4600 nowych zachorowań. "To jest ponad 30 proc. wzrostu dynamiki" – ocenił wojewoda.

Poinformował też, że w śląskich szpitalach przebywa ponad 4 tys. pacjentów. "Można prognozować, że liczba hospitalizacji w woj. śląskim będzie dynamicznie rosła" – powiedział.

Ocenił, że są jeszcze miejsca w szpitalach i są dostępne respiratory dla pacjentów z woj. śląskiego.

"Ale mam z tyłu głowy dynamikę, która niestety tu występuje" – ostrzegał. Przyznał też, że duża gęstość zaludnienia na Śląsku pomaga odmianie brytyjskiej koronawirusa.

Poinformował, że każdej doby na Śląsku przybywa od 100 do 150 hospitalizowanych pacjentów chorych na COVID-19, co stanowi dwie trzecie wszystkich hospitalizowanych. Ocenił, że taki przyrost pacjentów "będzie musiał się spotkać ze ścianą".

"Chcemy tę ścianę jak najdalej odpychać" – powiedział. Ma temu służyć właśnie relokacja pacjentów do woj. opolskiego, łódzkiego i – w mniejszym zakresie – do woj. małopolskiego. Zapowiedział, że do tych województw do piątku trafi 150 pacjentów ze Śląska.

Podziękował za wsparcie dla woj. śląskiego ze strony ościennych województw. Zaapelował też do mieszkańców regionu, by ten "trudny okres przeżyć w absolutnym reżimie sanitarnym".

Niedzielski: Głównym źródłem zakażeń w woj. śląskim była transmisja wirusa przez ruch graniczny

Adam Niedzielski wziął udział w środę w konferencji prasowej w Katowicach po spotkaniu sztabu kryzysowego na temat sytuacji w szpitalach w woj. śląskim.

"Głównym źródłem, przynajmniej taką tezę przyjmujemy, zakażeń była transmisja wirusa przez ruch graniczny, bo ten szczyt czy kulminacja trzeciej fali w Czechach miała miejsce mniej więcej trzy tygodnie temu, a u nas pojawiło się później. Potwierdzeniem tego jest również fakt, że południowe powiaty województwa śląskiego są w tej chwili w najgorszej sytuacji" – powiedział Niedzielski.

Szef resortu zdrowia dodał, że na razie uzgodniono, szczególnie w okresie okołoświątecznym, wzmocnienie kontroli na granicy z Czechami.

"Przypomnę (...), że w ostatnich dniach zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów, które uszczelnia ruch transgraniczny, nie tylko w kontekście Czech, ale również w kontekście Niemiec. Wiemy, że tutaj też ludzie podróżują z pracy i w tym okresie okołoświątecznym również będą podróżowali, więc myślę, że to uszczelnienie granicy jest właśnie takim, można powiedzieć, dodatkowym obostrzeniem, które powinno poprawić sytuację tutaj, w regionie" – dodał Niedzielski.

Szef MZ: Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie dostaw tlenu do szpitali

Szef resortu zdrowia podkreślił w środę na konferencji prasowej, że w tej chwili jednym z priorytetów, jeśli chodzi o utrzymanie bezpieczeństwa w systemie medycznym, jest zapewnienie dostaw tlenu.

"Zostały przygotowane banki tlenowe, które na poziomie każdego województwa dają rezerwy przy sytuacji zaburzenia dostaw zaopatrzenia szpitali w sposób ciągły" - zaznaczył minister.

Mówiąc o sytuacji, która miała miejsce we wtorek w Wielkopolsce , Niedzielski podkreślił, że "według wstępnych wyjaśnień doszło tam do pewnego zaniedbania w zamawianiu, w płynności dostaw tlenu". "Chcę podkreślić, że ta sprawa została skierowana do prokuratury, żeby dokładnie wyjaśnić zakres odpowiedzialności" - dodał Niedzielski.

We wtorek przed południem Wielkopolski Urząd Wojewódzki poinformował o konieczności przewiezienia części pacjentów szpitala tymczasowego, umiejscowionego na Międzynarodowych Targach Poznańskich, do innej placówki. Powodem miały być problemy z instalacją tlenową w lecznicy. Ostatecznie około południa do innych szpitali przewieziono 12 pacjentów.

autor: Grzegorz Bruszewski, Anna Gumułka, Karol Kostrzewa, Krzysztof Kowalczyk