Niedzielski: System opieki zdrowotnej jest przygotowany na przyjęcie pacjentów z Ukrainy

System opieki zdrowotnej w Polsce jest przygotowany na przyjęcie pacjentów z Ukrainy zarówno rannych w wyniku działań zbrojnych, jak i chorych – zapewnił w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Mamy przygotowany cały system opieki szpitalnej i opieki w pozostałych częściach systemu dla obywateli ukraińskich, którzy przekraczają naszą granicę" – powiedział minister na konferencji w Warszawie.

Poinformował, że plan zabezpieczenia obejmuje ok. 120 szpitali. "Oceniamy, że mamy w tych szpitalach ok. 7 tys. miejsc, które możemy przeznaczyć na leczenie obywateli Ukrainy" – podał.

To zabezpieczenie, jak zaakcentował, dotyczy zarówno poszkodowanych w wyniku działań zbrojnych w Ukrainie, jak również chorych uciekających przed rosyjską agresją i wymagających pomocy medycznej.

"Przekazaliśmy informację do wszystkich podmiotów leczniczych, że każdy obywatel Ukrainy, bez względu na to, czy wymaga hospitalizacji, leczenia specjalistycznego w trybie ambulatoryjnym, czy pomocy lekarza rodzinnego, ma możliwość uzyskania pomocy" – wskazał Niedzielski.

Świadczenia medyczne udzielane obywatelom Ukrainy po 24 lutego będą podlegały zasadom refundacji

Świadczenia medyczne udzielane obywatelom Ukrainy po 24 lutego będą podlegały zasadom refundacji, refundowana będzie też pomoc udzielana przed wejściem w życie ustawy – powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ podkreślił, że przygotowywany projekt ustawy, który ma umożliwić obywatelom Ukrainy korzystanie z opieki medycznej w podmiotach, które już mają podpisane umowy z NFZ, stawia na dostępność leczenia obywateli Ukrainy, ale też na minimalną liczbę formalności, która powinna być z tym związana.

Jak dodał, obywatele Ukrainy, którzy będą korzystali z pomocy lekarskiej w podmiotach, które już mają zawarte umowy z NFZ, żadnych dodatkowych umów z obsługą czy świadczeniem usług medycznych dla obywateli Ukrainy nie trzeba będzie zawierać. Dotyczy to POZ, leczenia ambulatoryjnego i szpitalnictwa, a wszelkie świadczone usługi będą potem refinansowane z budżetu państwa.

"Jeżeli chodzi o specyfikę tego rozwiązania – będzie to rozwiązanie, które działa z mocą wsteczną – wszystkie świadczenia medyczne udzielone po dacie 24 lutego będą podlegały zasadom refundacji" – podkreślił Niedzielski.

Powiedział, że do takiej usługi medycznej uprawniać będzie dokument, który potwierdza legalny pobyt w RP – paszport z odpowiednią pieczątką lub inny tego typu dokument.

"W tym rozwiązaniu przewidujemy również, że refundacja leków będzie odbywała się na takich samych zasadach jak dla wszystkich innych obywateli naszego kraju" – dodał szef MZ.

Niedzielski: Obywatele Ukrainy mają zapewniony dostęp do szczepień, nie tylko przeciw COVID-19

"Obywatele Ukrainy mają również zapewniony dostęp do szczepień i mówię tutaj nie tylko o szczepieniu przeciwko COVID-19, ale o szczepieniach w zakresach innych szczególnie tych, które u nas w kalendarzu szczepiennym są przeznaczone dla dzieci" - poinformował Niedzielski w trakcie konferencji w Ministerstwie Zdrowia.

"Nasz system testowania - mówię tutaj o testowaniu przeciwko COVID-19 - jest również udostępniony w pełnym zakresie obywatelom Ukrainy i co bardzo ważne w niedługim czasie, w zasadzie to jest kwestia kilku najbliższych dni, będziemy mieli też dostępny formularz w języku ukraińskim, ale i bez względu na to i tak w tej chwili obywatele (Ukrainy - PAP) mogą zgłaszać się do aptek, do innych punktów gdzie wykonywane są wymazy" - podkreślił.

Niedzielski powiedział, że bardzo ważny jest aspekt komunikacyjny. "Zdecydowaliśmy się wzmocnić czy zwiększyć zakres komunikacji, informacji w języku ukraińskim" - przekazał szef MZ.

Wskazał, że zakres ten zwiększony będzie na infolinii, której operatorem jest NFZ.

"Mamy obsługę po ukraińsku i ona zostanie wzmocniona, ale również chciałem powiedzieć, że rozwiązanie, w którym możliwe jest udzielanie teleporad przez tzw. teleplatformę pierwszego kontaktu, również od niedzieli ma zapewnioną obsługę lekarską w języku ukraińskim" - poinformował szef resortu. Dodał, że w tym zakresie MZ współpracuje blisko z PZU.

Szef NFZ: działa całodobowa infolinia dla uchodźców z Ukrainy Pod numerem telefonu 800190590 działa całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, która udziela informacji na temat świadczeń zdrowotnych udzielanych uchodźcom z Ukrainy - poinformował w środę szef NFZ Filip Nowak. Dodał, że infolinia jest dostępna także języku ukraińskim.

Ministerstwo Zdrowia apeluje o rezygnację z indywidualnych zbiórek leków dla Ukrainy

Naszym celem jest skoordynowana pomoc Ukrainie, także, jeśli chodzi o leki - wskazał w środę minister zdrowia. Część leków ma wymagania dotyczące przechowywania i transportu – akcentował Niedzielski.

Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zaapelowały w poniedziałek o rezygnację z indywidualnych zbiórek leków dla walczącej Ukrainy.

MZ, GIF i URPL wskazywały, że niewłaściwie przechowywane i transportowane leki nie tylko nikomu nie pomogą, ale mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

"Naszym głównym celem jest to, by pomoc miała charakter celowany, czyli nie była jedynie wyrazem spontanicznego odruchu serca, ale by pomagać w sposób skoordynowany, po zweryfikowaniu zapotrzebowania" – powiedział w środę szef MZ.

"Część leków wymaga specjalnego przechowywania i transportu; ryzyko, że przy spontanicznej akcji zostaną zmarnowane jest ryzykiem niepotrzebnym" – zaznaczył minister.

Dlatego – jak wyjaśniał – wystosowano apel, by pomoc w obszarze leków koordynować i weryfikować zapotrzebowania. "Jest stworzony cały system oparty na MSWiA, gdzie wojewodowie mają lokalne huby (punkty do zbierania produktów, ich sortowania, przeładunku i dystrybucji-PAP)" – zaznaczył.

Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz akcentował, że MZ – za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – wysyła leki na Ukrainę.

Kraska: planujemy w najbliższych dniach kolejne wyjazdy pociągu medycznego

Podczas środowej konferencji wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał, że po powrocie pierwszego, treningowego pociągu medycznego z Ukrainy, planowane są kolejne wyjazdy.

Wiceszef resortu zdrowia przypomniał podczas konferencji w Warszawie, że głównym celem uruchomienia pociągu medycznego jest pomoc rannym.

Przekazał jednak, że podczas powrotu pierwszego, treningowego pociągu, zabrane zostały też matki z dziećmi. "Te osoby trafiły już do Polski" – zaznaczył.

"Planujemy w najbliższych dniach także kolejne wyjazdy tego pociągu. Będziemy się koncentrować w tej chwili głównie na dzieciach, na kobietach w ciąży" – podkreślił.

Dodał, że w strefie przygranicznej tych osób jest bardzo dużo i resort chce, by te osoby "specjalnymi pociągami dojeżdżały do granicy i były przez nas zaopiekowanie".

Przypomniał, że "przy każdym punkcie recepcyjnym jest utworzony punkt medyczny", w którym udzielana jest pierwsza pomoc. Planowane jest także wysłanie szczepionkobusów. (PAP)

