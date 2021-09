Niedzielski: Podpisaliśmy trójstronne porozumienie z ratownikami i pracodawcami

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Przedstawiciele komitetu protestacyjnego ratowników medycznych, pracodawców i Ministerstwa Zdrowia podpisali porozumienie – poinformował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. "Ma ono charakter trójstronny w formule, w jakiej rozmawialiśmy" – dodał.

We wtorek w resorcie zdrowia odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych.

Zawarto na nim porozumienie między ministrem zdrowia, Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych i Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ.

Minister Niedzielski przekazał w środę szczegóły tych ustaleń. "Przez wiele godzin, bodajże siedem, toczyły się rozmowy dotyczące różnych postulatów stawianych przez ratowników, ale też pracodawców związanych ze stacjami ratownictwa medycznego" – powiedział.

Szef MZ akcentował, że rozmowy toczyły się w atmosferze dużej odpowiedzialności każdej ze strony. "Rozmowy toczyły się w charakterze trójstronnym, to ważne, by problemy rozwiązywać z komitetem strajkowym, ze związkami zawodowymi, ale także z pracodawcami" – zaznaczył.

"Chcę z przyjemnością zakomunikować, że podpisaliśmy porozumienie, ma ono charakter trójstronny w formule, w jakiej rozmawialiśmy, jest podpisane przez przedstawiciela komitetu protestacyjnego, jak i stronę pracodawców. Ze strony MZ szefem zespołu negocjacyjnego był minister Waldemar Kraska" – przekazał Niedzielski.

"W kontekście zwiększającej się czwartej fali zakażeń covidowych to bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że nie będzie problemów, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, mówię o braku obsad zespołów ratownictwa medycznego" – dodał.

"W porozumieniu, które zawarliśmy z protestującymi, przywróciliśmy tzw. dodatek wyjazdowy" – poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jest to dodatek 30-procentowy, który był do 2011 r. Został on zlikwidowany w 2011 r. za rządów Platformy i PSL. W tej chwili ten dodatek wyjazdowy przywracamy – sprecyzował.

Jak wyjaśnił, dodatek ten przysługuje za to, że jest to praca w ciężkich warunkach.

"Ten dodatek dotyczy nie tylko pracowników na umowę o pracę, ale także pracowników na umowę cywilnoprawną, bo wiemy, że część ratowników pracuje w tych dwóch formach zatrudnienia" – powiedział.

Kraska podał, że pracodawcy zobowiązali się do tego, by pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej nie mógł zarabiać mniej niż 40 zł na godzinę. "Jeżeli dołożymy do tego dodatek wyjazdowy w wysokości 30 proc., to daje nam kwotę około 52 zł" – mówił.

Wiceszef MZ przypomniał, że każdy ratownik, który jeździ w karetce, dostaje dodatek za to, że jest kierownikiem zespołu, kierowcą ratownikiem i za to, że jeździ w zespole dwuosobowym.

"To daje kwotę mniej więcej koło 60 zł na godzinę. Jeżeli założymy, że ratownik medyczny pracuje ok. 200 godzin w miesiącu, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi etat, to daje kwotę równą około 12 tys. zł na miesiąc" – dodał.

Wiceszef MZ poinformował: "w tym porozumieniu zostało także zawarte, że Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych zobowiązuje się do zaprzestania akcji protestacyjnej z dniem podpisania".

Dodał, że w Polsce jest już IV fala koronawirusa. "Ratownictwo medyczne jest tym bardzo ważnym elementem ochrony zdrowia. Są to ludzie, którzy są na pierwszej linii frontu, dlatego w tej chwili bardzo są potrzebni, aby ratować życie i zdrowie Polaków" – powiedział.

Piotr Dymon, przedstawiciel Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych, powiedział, że "Komitet przerwał działania protestacyjne, ale będziemy obserwować realizację tego porozumienia, jeżeli coś będzie nie tak, na jakimś etapie, to wrócimy do działań".

Dymon powiedział w środę na konferencji prasowej, że to porozumienie w pełni go nie satysfakcjonuje.

"Ale to jest kompromis wypracowany w ciągu ostatnich 4,5 roku. Na chwilę obecną rozmowy obejmowały tylko ratowników zatrudnionych w zespole ratownictwa medycznego, bo takie było zamierzenie" – powiedział.

"W tym momencie nie zarządzamy protestem. Każdy indywidualnie, co zrobi, to jest jego decyzja. Na to nie mamy wpływu, niestety" – dodał.(PAP)

Autorka: Katarzyna Herbut

kh/ joz/