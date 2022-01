Niedzielski: Po powrocie 10 stycznia do nauki stacjonarnej nie ma eskalacji zakażeń koronawirusem w szkołach

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

W ocenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego po powrocie dzieci i młodzieży do nauki stacjonarnej 10 stycznia, nie ma obecnie eskalacji zakażeń koronawirusem, a zbliżające się ferie zimowe też nie są ryzykiem do rozprzestrzeniania się choroby.

W poniedziałek do nauki stacjonarnej wrócili uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy mieli zawieszoną naukę stacjonarną od 20 grudnia i w jej miejsce naukę zdalną.

"Jesteśmy dopiero czwarty dzień po powrocie do nauki stacjonarnej. Oznacza to, że nowych ognisk, które by pokazywały, że mamy do czynienia z jakąś eskalacją, nie mamy. My na bieżąco te informacje otrzymujemy z Ministerstwa Edukacji i Nauki, które analizuje, ile klas, ile szkół odbywa naukę w tym trybie stacjonarnym, a ile ze względu na aktualne kwarantanny i ogniska zakażeń jest przechodzących bądź w naukę niestacjonarną, bądź inne formuły" – mówił w czwartek minister Niedzielski na konferencji prasowej w Białymstoku.

Ocenił także, że zbliżające się ferie zimowe będą czasem bez nauki stacjonarnej, okazją do przebywania przez młodzież na świeżym powietrzu. "Pod tym względem też nie widzimy takiego ogromnego ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wśród grupy młodzieży" – powiedział Niedzielski.

Pytany o to, czy są znane terminy, od kiedy dzieci powyżej 12. roku życia będą mogły przyjmować trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19, powiedział krótko, że w ciągu dwóch tygodni mają być rozpatrzone złożone do Europejskiej Agencji Leków (EMA) wnioski producentów (szczepionek).

"Cały czas monitorujemy, na jakim etapie są te wnioski. Mamy deklaracje ze strony EMA czy naszych przedstawicieli w EMA, że będą rozpatrywane w okolicach połowy stycznia, a to oznacza perspektywę najbliższego tygodnia czy dwóch tygodni i my wtedy jak najszybciej wprowadzimy taką możliwość" – mówił minister zdrowia.

W środę Ministerstwo Edukacji i Nauki podało, że stacjonarnie pracuje 99,1 proc. szkół podstawowych i 99,5 proc. ponadpodstawowych. W środę zdalnie pracowały 3 szkoły podstawowe. Żadna szkoła ponadpodstawowa nie pracowała zdalnie. W trybie mieszanym pracowało 129 szkół podstawowych i 42 ponadpodstawowych.

W sobotę pięciu województwach zaczynają się ferie zimowe. W pozostałych rozpoczną się one za tydzień, dwa tygodnie lub za cztery. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 15 stycznia a 27 lutego.

Od 15 do 30 stycznia odpoczywać będą uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego; od 22 stycznia do 6 lutego z woj. podlaskiego i z warmińsko-mazurskiego; od 29 stycznia do 13 lutego uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i z zachodniopomorskiego; od 12 do 27 lutego uczniowie w z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego. (PAP)

Autorki: Izabela Próchnicka, Danuta Starzyńska-Rosiecka

