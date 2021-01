Niedzielski: Nie ma potrzeby znosić dobrowolności szczepień

fot. Krystian Maj / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Nie ma nawet takiego kierunku myślenia, żeby odejść od dobrowolności, bo ona wciąż bardzo dobrze się sprawdza - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Ocenił, że obecnie już więcej niż połowa Polaków deklaruje chęć zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Minister Adam Niedzielski podczas wtorkowej sesji pytań i odpowiedzi dotyczącej programu szczepień przeciw COVID-19 zorganizowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę w pałacu prezydenckim stwierdził, że szczepienia przeciwko COVID-19 z pewnością będą wciąż dobrowolne.

Ocenił, że sprawne działanie Narodowego Programu Szczepień oraz rosnąca liczba zaszczepionych są "faktami przekonującymi", które przyczyniają się do wzrostu zainteresowania szczepieniem przeciw COVID-19 w polskim społeczeństwie. "Nic tak nie przekonuje, jak fakty i liczby, a liczby mówią same za siebie" - ocenił minister. Według informacji z poniedziałku, deklarację gotowości do szczepienia wyraziło do tej pory 1 mln 470 tys. osób.

"Na poziomie badań społecznych, które na początku sygnalizowały, że deklaracje chęci zaszczepienia wyrażało mniej więcej 35-37 proc. osób, teraz jesteśmy już w takim punkcie czasowym, gdzie te deklaracje są większe niż 50 proc." - wskazał Niedzielski. "Jestem przekonany, że liczba deklarujących chęć zaszczepienia będzie się jeszcze zwiększała" - dodał Niedzielski. Jego zdaniem, zaszczepienie osób wyrażających taką wolę wystarczy do osiągnięcia odporności populacyjnej.

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi poruszony został również temat tzw. przywilejów dla zaszczepionych. Obecny tam szef KPRM Michał Dworczyk, który nadzoruje Narodowy Program Szczepień powiedział, że jedyne tzw. przywileje to te, które wynikają ze "zdrowego rozsądku".

"Największym przywilejem każdej osoby, która się szczepi, jest bezpieczeństwo; gwarancja tego, że nie zarażę swoich bliskich, że sam nie zachoruję" - oświadczył Dworczyk.

Jako przykład takiego "przywileju" wskazał sytuację, w której osoba zaszczepiona powinna zostać skierowana na kwarantannę po powrocie z zagranicy lub po kontakcie z osobą chorą. Ze względu na działanie szczepionki, przebywanie takiej osoby na kwarantannie byłoby bezcelowe.

Dodał, że w Polsce wprowadzony został status osoby zaszczepionej, pozwalający np. na uniknięcie kwarantanny w sytuacjach takich jak wyżej opisana. Dworczyk podkreślił jednak, że rząd nie przewiduje żadnych dodatkowych przywilejów dla osób po szczepieniu.

Szef KPRM zwrócił również uwagę, że różne ułatwienia dla osób zaszczepionych i utrudnienia dla niezaszczepionych mogą zostać wprowadzone przez prywatne firmy, takie jak linie lotnicze, które mogą np. wprowadzić szczepienie jako warunek konieczny dla kupienia biletu.

Minister Niedzielski ocenił, że "największy przywilej" z bycia zaszczepionym to "poczucie ulgi". Podkreślił również, że samo szczepienie "będzie elementem ułatwiającym codzienne funkcjonowanie" dla osób, które ze względów zawodowych bądź innych dużo podróżują po wielu krajach.

Zaszczepieni będą mogli pobrać kod QR z informacją, kiedy szczepienie się odbyło

Jesteśmy gotowi do wprowadzenia elektronicznego potwierdzenia szczepienia, ale nie będzie to żaden paszport uznawany w przestrzeni międzynarodowej; zaszczepieni będą mogli pobrać kod QR z informacją, kiedy odbyło się szczepienie - poinformował we wtorek szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski poinformował, że zaszczepieni, którzy mają np. internetowe konto pacjenta, czy profil zaufany będą mogli pobrać kod QR z informacją, kiedy szczepienie się odbyło. Szef resortu zdrowia przyznał, że w Unii Europejskiej toczy się dyskusja dotycząca wprowadzenia specjalnego paszportu dla osób zaszczepionych na terenie wspólnoty, ale nie ma obecnie żadnych konkretnych ustaleń w tej sprawie.

"Jesteśmy gotowi do tego, aby było elektroniczne potwierdzenie szczepienia, ale to nie jest jeszcze żaden paszport, to nie jest kwestia uznania takiego dokumentu w przestrzeni międzynarodowej" - zaznaczył Niedzielski.

Minister Dworczyk dodał natomiast, że osoby, które nie mają internetowego konta pacjenta, a przyjmą obie dawki szczepionki, będą miały możliwość pobrania w punkcie szczepienia wydruku z kodem QR.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił z kolei, że państwo w żaden sposób nie będzie zobowiązywało obywateli do zaszczepienia się. "Na poziomie państwowym nie planujemy w tej chwili niczego takiego. Szczepienia są i pozostają dobrowolne" - zaznaczył.

"Nie przekreślamy możliwości zmian w kolejności szczepień"

Nie przekreślamy zmian, które mogą pojawić się w kolejności szczepień; jesteśmy gotowi rozważać wszystkie argumenty - oświadczył minister zdrowia Adam Niedzielski w odpowiedzi na pytanie o szczepienia osób z niepełnosprawnościami.

Minister zdrowia wskazywał, że zgodnie z Narodowym Programem Szczepień osoby z chorobami współistniejącymi zostały umiejscowione w grupie drugiej, czyli po medykach (grupa zero) i seniorach (grupa pierwsza).

"Narodowy Program Szczepień jest w tej chwili wyznacznikiem naszej metody postępowania, ale chcę powiedzieć, że nie jesteśmy zamknięci na argumenty. Staramy się cały czas z panem ministrem Michałem Dworczykiem prowadzić dialog - to nie jest tylko tak, że ten dialog był prowadzony podczas tworzenia Narodowego Programu Szczepień - więc tutaj też zastanawiamy się nad różnymi rozwiązaniami" - mówił.

"Nie przekreślamy jeszcze pewnych zmian, które mogą się w kolejności szczepień pojawić i w tym sensie jesteśmy gotowi rozważać wszystkie argumenty" - dodał Niedzielski.

W ocenie prezydenta jest "duży znak zapytania, czy osoby z niepełnosprawnością nie powinny być podzielone na grupy bardziej i mniej narażone w zależności od rodzaju niepełnosprawności, żeby te, które są bardziej narażone na zachorowanie i ciężki przypadek koronawirusa były zaszczepione szybciej, czyli żeby je przesunąć do grupy pierwszej".

Szef KPRM mówił z kolei o trzech kategoriach szczepienia osób o ograniczonej mobilności. Jak wskazywał, pierwsza grupa osób to ci, którzy mają problem z trafieniem do punktu szczepień ze względu na wykluczenie komunikacyjne. "We współpracy z samorządami, ale również Ochotniczą Strażą Pożarną i Państwową Strażą Pożarną organizowany jest dowóz osób z takimi ograniczeniami komunikacyjnymi do punktów szczepień. To jest organizowane na poziomie gminy" - mówił Dworczyk.

Na dowóz do punktu szczepień może liczyć także druga grupa osób - z orzeczeniem o niepełnosprawności. "Takie osoby mogą być dowiezione do punktu szczepień specjalnym transportem do tego przeznaczone. To trzeba zgłosić przy rejestracji i ustalaniu terminu szczepień" - dodał minister.

Z kolei możliwość zamówienie zespołu mobilnego, który przyjedzie do pacjenta dotyczy osób leżących.

Infolinia najbezpieczniejszym sposobem dla seniorów do zapisania się na szczepienie

Namawiam seniorów, by korzystali do zapisu na szczepienie przeciw Covid-19 przede wszystkim z infolinii 989; jest to najprostszy i najbezpieczniejszy sposób zarejestrowania się na szczepienia - powiedział we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.

Szef KPRM powiedział, że w takim przypadku może posłużyć się przykładem z własnej rodziny. Mówił, że w niedzielę dzwonił na infolinię, by zapisać swoją matkę - mającą 80 lat - na szczepienia.

"Te miejsca jeszcze są; rzeczywiście termin, który otrzymała moja mama to 2 marca. Ale te miejsca jeszcze są i namawiam wszystkich państwa, by korzystać przede wszystkim z infolinii, dlatego, że to jest najprostszy i najbezpieczniejszy sposób zarejestrowania się na szczepienia, mówię tutaj właśnie do seniorów" - podkreślił.

Minister dodał, że zdaje sobie sprawę z tego, iż część seniorów jest przyzwyczajona do wizyt w POZ, we własnej przychodni.

"Ale teraz pogoda jest jaka jest. Po drugie generuje to ryzyko spotkania się z inną osobą, która jest zarażona, jest więc ryzyko zakażenia. Najlepiej korzystać z infolinii 989, nawet jeśli jest tak, że chwilę musimy tam poczekać lub zadzwonić jeszcze raz, to warto, bo jest to sposób najbezpieczniejszy" - powiedział Dworczyk.

Szczepienia w Polsce ruszyły 27 grudnia ub.r. Obecnie trwają szczepienia grupy 0, czyli m.in. personelu medycznego. Od 15 stycznia seniorzy po 80. roku mogą zarejestrować się na szczepienia przeciw Covid-19, a od 22 stycznia będą mogły to zrobić osoby od 70. roku życia. Szczepienia wszystkich seniorów 70+ mają rozpocząć się 25 stycznia. Ponadto, od 15 stycznia uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia.(PAP)

Autorzy: Mikołaj Małecki, Monika Zdziera, Aleksandra Rebelińska, Wiktoria Nicałek

