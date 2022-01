Niedzielski: Na tę chwilę nie planujemy wprowadzania obostrzeń

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

W przypadku zmiany trendu rozwoju pandemii rząd będzie wprowadzał nowe obostrzenia, ale na razie wzrost liczby zakażeń traktowany jest jako poświąteczna anomalia, więc na ten moment decyzji o nowych restrykcjach nie ma - powiedział w trakcie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Identyfikujemy to (rozwój pandemii - PAP) jako anomalię poświąteczną, a nie zmianę trendu. Jeżeli mielibyśmy argumenty za tym, że jest to zmiana trendu, (...) to oczywiście decyzje o kolejnych obostrzeniach będą podejmowane. Na tę chwilę takich decyzji nie ma" - powiedział Niedzielski.

Jeżeli rząd zdecyduje się na wprowadzanie nowych obostrzeń w kolejnej fali zakażeń, związanej z wariantem omikron koronawirusa, to raczej będą one miały charakter ogólnokrajowy - powiedział w trakcie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Prawdopodobieństwo, że w trakcie ferii będziemy wprowadzać dodatkowe restrykcje, oceniam obecnie jako stosunkowo niskie" - powiedział Niedzielski.

"Mamy prognozy, które są różnymi scenariuszami, mamy prognozy, które mówią o tym, że będzie w Polsce odnotowywane ponad 100 tys. zakażeń. To jest taki najbardziej czarny scenariusz, w którym przyjmujemy, że liczba hospitalizacji jednak będzie rosła i w kontekście tego scenariusza przygotowujemy plany powiększania infrastruktury szpitalnej do poziomu 40-60 tys. łózek. To odpowiedź na najbardziej czarny scenariusz, gdzie będziemy mieli i wzrost zakażeń i wzrost hospitalizacji" - zaznaczył minister.

Obowiązkowe szczepienia medyków

"W przypadku pojawienia się sygnałów bardziej niepokojących dotyczących Omikrona będziemy chcieli przyśpieszyć wprowadzenie tego obowiązku, rozważamy żeby zmienić to rozporządzenie, które zostało podpisane i ten obowiązek wprowadzić od połowy lutego. Będziemy obserwowali tendencje epidemiczne" - powiedział Niedzielski.

"Jeżeli chodzi o pozostałe grupy, to w pierwszej kolejności prowadzimy dialog dot. służb mundurowych, ale również z perspektywą uwzględnienia też grupy nauczycieli" - dodał Niedzielski.

Według obowiązującego obecnie rozporządzenia osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci, studenci medycyny lub pracownicy podmiotów medycznych, do 1 marca 2022 r., muszą być w pełni zaszczepieni przeciw COVID-19.

Rozwiązania wzmacniające opiekę przedszpitalną nad pacjentem covidowym

Niedzielski zaznaczył, że w kontekście ogromnego zagrożenia przeciążenia infrastruktury szpitalnej ważnym elementem jest wzmocnienie opieki przedszpitalnej nad pacjentem covidowym.

"Dlatego przygotowaliśmy takie rozwiązania, które wzmacniają opiekę przedszpitalną, w tym znaczeniu, że przeznaczoną dla pacjentów, którzy są na wczesnym stadium choroby, tuż po zdiagnozowaniu i ich opieka wymaga zastosowania specjalnych narzędzi" – mówił.

Przypomniał program PulsoCare dla pacjentów z dodatnim wynikiem testu na covid. "Przesyłamy takim pacjentom, którzy są w wieku powyżej 55 lat pulsoksymetr, który pozwala na monitorowanie parametru saturacji, czyli natlenienia krwi" – wyjaśnił.

Niedzielski dodał, że wyniki odczytów z pulsoksymetrów są następnie przesyłane do centrum zajmującego się monitorowaniem stanu pacjentów. "W przypadku tzw. odczytów alertowych następuje kontakt konsultanta bądź lekarza" – poinformował.

"Ten program funkcjonuje dłuższy czas, więc możemy się już pochwalić pewnymi liczbami, które dotyczą jego wykorzystania. Do tej pory z tego programu skorzystało, w tym sensie, że zarejestrowało się w nim, 930 tys. pacjentów. Więc jest to program o skali masowej, który zdecydowanie jest programem szerokopopulacyjnym" – ocenił.

Zastrzegł, że obecnie odczyty z pulsoksymetrów są dokonywane w Centrum Monitorowania Domowej Opieki Medycznej. "Wszystko dzieje się w ramach programu "Dom". Mamy w tym programie blisko 300 konsultantów, którzy sprawują opiekę, czyli reagują na alertowe odczyty i dodatkowo 83 lekarzy, którzy sprawują bardziej specjalistyczną opiekę" – mówił.

Dodał, że od początku programu było 200 tys. pomiarów alertowych, co za każdym razem oznaczało kontakt konsultanta a czasem kończyło się wezwaniem zespołu ratownictwa medycznego.

"Wezwań zespołu ratownictwa medycznego było blisko 6 tys. Możemy powiedzieć, że w przypadku tych 6 tys. ludzi program pomógł uratować, być może, życie" – podkreślił.

Niedzielski zaapelował, by w razie dodatniego wyniku testu skorzystać z pulsoksymetru.

Szef MZ podkreślał na konferencji prasowej, że pacjentowi zakażonemu koronawirusem należy się opieka w okresie przedszpitalnym, chociaż oczywiście nie każdy przypadek zakażenia kończy się hospitalizacją.

"Ale po pierwsze pacjentowi należy się taka opieka i to jest odpowiedzialność lekarzy rodzinnych, żeby tę opiekę zapewnić tym pacjentom, którzy są zapisani do nich na listę" - powiedział minister zdrowia.

Po drugie - jak mówił - sprawowanie tej opieki to jest nie tylko kwestia teleporady weryfikującej konieczność przedłużenia izolacji. "W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, pacjent ma prawo oczekiwać od lekarza, który się nim opiekuje na tym poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, zorganizowania wizyty, zorganizowania badania" - podkreślił Niedzielski.

Zwrócił uwagę, że każda odmowa, "każde nieuzasadnione nieudzielenie pomocy i opieki pacjentowi to naruszenie praw pacjenta, co wiąże się z odpowiednimi trybami i przepisami dotyczącymi sankcji".

Podkreślił, że NFZ ma za zdanie bronić praw pacjenta. "Ale mamy też wyspecjalizowaną instytucję w postaci Rzecznika Praw Pacjenta, który w imieniu pacjenta będzie te prawa egzekwował albo dochodził rekompensat związanych z nieprzestrzeganiem tego prawa" - powiedział Niedzielski.

Zaznaczył, że wszystkie wytyczne zostały rozesłane do lekarzy rodzinnych i opublikowane w formie komunikatu.

