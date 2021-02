Niedzielski: Mamy ponad 12 tys. nowych zakażeń koronawirusem

fot. Mateusz Włodarczyk / FORUM

Sytuacja nie wygląda dobrze w tej chwili - przekroczyliśmy barierę 10 tys. zachorowań dziennie - według porannych danych mamy 12 146 nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem - powiedział w środę Minister Zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski pytany był w środę w TOK FM m.in. o najnowsze dane dotyczące potwierdzonych zakażeń koronawirusem.

"Niestety nie wygląda dobrze sytuacja w tej chwili. Te poranne dane, które dotyczą dzisiejszego dnia, pokazują, że przekroczyliśmy tę barierę 10 tys. i to nie tak nieśmiało tylko ten dokładny wynik to jest 12 146 nowych zachorowań" - powiedział.

Niedzielski dodał, że dzisiejsze dane należy odnosić przede wszystkim do wyniku, który był tydzień temu. "A tydzień temu to było 8,7 tys., czyli mamy bardzo dynamiczny wzrost też i z dnia na dzień i właśnie w stosunku do poprzedniego tygodnia, bo to jest prawie 3,5 tys. przypadków więcej niż tydzień temu".

Nowe obostrzenia - czego można się spodziewać

Szef MZ był pytany w radiu TOK FM, jakie obostrzenia zostaną ogłoszone w środę.

"Te dzisiejsze (poranne) wyniki wymagają jeszcze raz przyjrzenia się, co powinniśmy ostatecznie zadecydować. Ale generalnie idziemy w tym kierunku, który już wcześniej sygnalizowałem, czyli ograniczenia w ruchu na południowej granicy Polski, ze względu na sytuację epidemiczną w Czechach i Słowacji, będziemy chcieli też dokonać formalnie tej zmiany związanej z niedopuszczeniem przyłbic i chust, jako zamiennika maseczki" - powiedział. Jak sprecyzował, "oczywiście przyłbice można stosować nadal dodatkowo oprócz maseczki".

"Trzecia rzecz dotyczy zregionalizowania obostrzeń. Tutaj widzimy, że sytuacja w Polsce jest bardzo zróżnicowana. Najgorzej wypada niestety województwo warmińsko-mazurskie" - podkreślił.

Dopytywany, czy regionalizacja obostrzeń oznacza, że np. Olsztyn będzie miastem, do którego nie będzie można wjechać albo z niego wyjechać, Niedzielski odparł: "Nie, aż tak daleko raczej nie podejmiemy ostatecznej decyzji".

"Tutaj raczej mówimy o tym, że w województwie warmińsko-mazurskim zostaną cofnięte - przynajmniej część - te poluzowania, które miały miejsce ostatnio" - wyjaśnił. Potwierdził, że hotele zostaną prawdopodobnie zamknięte.

Jak zastrzegł, "proszę nie pytać mnie w tej chwili o definitywne odpowiedzi, bo ja jeszcze muszę potem wyniki skonsultować z panem premierem Mateuszem Morawieckim, (...) również z panem ministrem (edukacji i nauki) Przemysławem Czarkiem, bo trzeba rozważyć również, czy te sankcje nie powinny przynajmniej regionalnie dotyczyć szkół".

Pytany, czy oznacza to, że w województwie warmińsko-mazurskim nawet uczniowie klas 1-3 czy dzieci w przedszkolach nie będą mogły na razie uczyć się stacjonarnie, potwierdził. "Tak, taki wariant też niestety musimy rozważyć, bo (...) widzimy co się dzieje w całej Polsce, a w woj. warmińsko-mazurskim jest sytuacja szczególnie trudna".

Poinformował, że na Warmii i Mazurach "celność wyników w badaniach przekracza 30 proc.". "To znaczy, że praktycznie 1/3 wyników testów wykonywanych w woj. warmińsko-mazurskim daje pozytywny wynik" - zaznaczył.

Nowe obostrzenia od soboty lub wcześniej

Niedzielski powiedział w radiu TOK FM, że na pewno wariant brytyjski koronawirusa jest obecny w Polsce; zwracał szczególną uwagę pod tym względem na województwo warmińsko-mazurskie.

Dopytywany był, od kiedy możemy spodziewać się wprowadzenia nowych obostrzeń choćby na Warmii i Mazurach lub zróżnicowania obostrzeń ze względu na regiony kraju.

"Od soboty, tutaj nie ma co czekać, być może nawet wcześniej, ale będziemy podejmowali tę decyzję dosłownie w ciągu najbliższych dwóch godzin, bo zarys mamy, ale ostatecznie chcemy też uwzględnić wyniki (liczby nowych zakażeń) dzisiejsze" - powiedział Niedzielski.

Potwierdził, że te "te najbardziej radykalne obostrzenia" mają dotyczyć na razie jednego województwa.

"Cały czas jednak reprezentujemy takie podejście, że trzeba brać na siebie pewne ryzyko, mamy już jakąś cześć populacji, która już przechorowała koronawirusa, akcja szczepień idzie nam naprawdę dobrze na tle Europy, więc mamy coraz więcej elementów, które przemawiają za tym, że decyzje dotyczące luzowania obostrzeń powinny być coraz bardziej odważne i one były odważne" - mówił Niedzielski.

Dodał, że teraz, gdy sytuacja epidemiczne się odwraca, to oczywiście trzeba podejmować inne decyzje.

autor: Szymon Zdziebłowski, Karol Kostrzewa