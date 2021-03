Niedzielski: Mamy blisko 4,8 tys. nowych zakażeń koronawirusem

fot. Adam Guz / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Mamy blisko 4,8 tys. nowych zakażeń koronawirusem - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Trzeba spodziewać się, że w tym tygodniu liczba zakażeń będzie rosnąć; to absolutnie nie jest jeszcze czas, w którym można mieć jakiekolwiek powody do optymizmu - ocenił.

O aktualną liczbę zakażeń szef MZ pytany był w poniedziałek na antenie Radia Plus. "Mamy blisko 4,8 tys. (nowych przypadków - PAP), co oznacza, że jest to 900 przypadków nowych więcej niż tydzień temu" - odparł szef MZ. Jak dodał, oznacza to, ze dynamika wzrostu zakażeń wynosi ok. 20-25 proc.

"To absolutnie nie jest jeszcze czas, żeby mieć jakiekolwiek powody do optymizmu, trzeba spodziewać się, że w tym tygodniu wzrosty będą kontynuowane. W tej chwili jesteśmy na takim średnim poziomie tygodniowym 10 tys. przypadków i będziemy obserwowali, co będzie się działo w tym tygodniu" - powiedział Niedzielski.(PAP)

autorka: Sonia Otfinowska

